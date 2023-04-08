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ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
Лише цього тижня облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тис. протитанкових мін
фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Генерал Наєв розповів про обстановку на півночі

Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована, відбувається нарощування системи інженерних загороджень. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це – дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо», – розповів генерал.

Лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тис. протитанкових мін. Прорито більше 7 тис. метрів протитанкових ровів та траншей.

Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань воїнами. «Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови», – зазначив Наєв.

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фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Теги: Сергій Наєв Білорусь росія окупанти війна ЗСУ

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