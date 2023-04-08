ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
Генерал Наєв розповів про обстановку на півночі
Обстановка в Північній операційній зоні стабільна та контрольована, відбувається нарощування системи інженерних загороджень. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах просування противника вглиб нашої території, а це – дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо», – розповів генерал.
Лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тис. протитанкових мін. Прорито більше 7 тис. метрів протитанкових ровів та траншей.
Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань воїнами. «Українські військовослужбовці працюють цілодобово, незважаючи на погодні умови», – зазначив Наєв.
Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни. Під час цієї перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
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