Більше 28. Стала відома кількість населених пунктів Курщини, які втратила РФ

Орієнтовно 44 населених пункти Курщини вдалося звільнити і ще в 10 статус невідомий

Невідомий статус ще десяти населених пунктів

Керівництво Курщини заявило, що ворожа армія втратила контроль над 28 населеними пунктами області. Насправді їх кількість значно більша. Про це повідомляє DeepState в Telegram.

«За нашими підрахунками, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити», – написали творці інтерактивної карти бойових дій.

Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів, а така оцінка «вкрай консервативна».

За словами творців DeepState, реальної кількості населених пунктів у Курській області, які втратила Росія, майже ніхто не знає. Але були села, біля яких українські захисники робили фото, але контроль над ними не встановлювали.

Нагадаємо, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно.

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