Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі
Бригадний генерал Андрій Гнатов вже точно не з покоління «радянських» командувачів
З червня новий командувач Об’єднаними силами ЗСУ – бригадний генерал Андрій Гнатов. Замінив на цій посади генерала Содоля, про якого, мабуть, вже чув кожен.
Гнатову днями виповниться 45. Він вже точно не з покоління «радянських» командувачів.
Називає фронтом усю країну. Пояснює, чому нам важливо, вибачте, не ср@тися між собою.
Ситуацію у війську і зоні зіткнення бачить так. Кілька цитат:
- «Армія – не політична партія, тут кадрова політика працює по-іншому».
- «Командири намагаються, щоб близько 10%, інколи 15%, військовослужбовців одночасно були у відпустках».
- «Наступ на Харківщині був абсолютно безрезультативний для ворога».
- «Майже жодні захисні властивості місцевості вже не працюють, бо сучасні засоби розвідки бачать, чують людину практично повсюди».
- «Противник переважає і для того, щоб проводити наступальні дії, намагається створити перевагу на деяких ділянках фронту у 8–10 разів».
- «За десять років, відколи триває війна, ми зробили стрибок у якості та обсягах надання меддопомоги військовослужбовцям».
І нам тут усім генерал також передає великий привіт:
- «Вирішувати проблеми у соцмережах недоречно, особливо під час бойових дій».
- «Дуже важливо, щоб наше суспільство було консолідоване, заточене на досягнення перемоги».
Коментарі — 0