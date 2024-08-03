Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі

Бригадний генерал Андрій Гнатов вже точно не з покоління «радянських» командувачів

З червня новий командувач Об’єднаними силами ЗСУ – бригадний генерал Андрій Гнатов. Замінив на цій посади генерала Содоля, про якого, мабуть, вже чув кожен.

Гнатову днями виповниться 45. Він вже точно не з покоління «радянських» командувачів.

Називає фронтом усю країну. Пояснює, чому нам важливо, вибачте, не ср@тися між собою.

Ситуацію у війську і зоні зіткнення бачить так. Кілька цитат:

«Армія – не політична партія, тут кадрова політика працює по-іншому».

«Командири намагаються, щоб близько 10%, інколи 15%, військовослужбовців одночасно були у відпустках».

«Наступ на Харківщині був абсолютно безрезультативний для ворога».

«Майже жодні захисні властивості місцевості вже не працюють, бо сучасні засоби розвідки бачать, чують людину практично повсюди».

«Противник переважає і для того, щоб проводити наступальні дії, намагається створити перевагу на деяких ділянках фронту у 8–10 разів».

«За десять років, відколи триває війна, ми зробили стрибок у якості та обсягах надання меддопомоги військовослужбовцям».

І нам тут усім генерал також передає великий привіт: