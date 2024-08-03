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Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал Гнатов. Перше інтерв'ю: ключові меседжі

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Бригадний генерал Андрій Гнатов
фото з відкритих джерел

Бригадний генерал Андрій Гнатов вже точно не з покоління «радянських» командувачів

З червня новий командувач Об’єднаними силами ЗСУ – бригадний генерал Андрій Гнатов. Замінив на цій посади генерала Содоля, про якого, мабуть, вже чув кожен.

Гнатову днями виповниться 45. Він вже точно не з покоління «радянських» командувачів. 

Називає фронтом усю країну. Пояснює, чому нам важливо, вибачте, не ср@тися між собою.

Ситуацію у війську і зоні зіткнення бачить так. Кілька цитат:

  • «Армія – не політична партія, тут кадрова політика працює по-іншому».
  • «Командири намагаються, щоб близько 10%, інколи 15%, військовослужбовців одночасно були у відпустках».
  • «Наступ на Харківщині був абсолютно безрезультативний для ворога».
  • «Майже жодні захисні властивості місцевості вже не працюють, бо сучасні засоби розвідки бачать, чують людину практично повсюди».
  • «Противник переважає і для того, щоб проводити наступальні дії,  намагається створити перевагу на деяких ділянках фронту у 8–10 разів».
  • «За десять років, відколи триває війна, ми зробили стрибок у якості та обсягах надання меддопомоги військовослужбовцям».

І нам тут усім генерал також передає великий привіт:

  • «Вирішувати проблеми у соцмережах недоречно, особливо під час бойових дій».
  • «Дуже важливо, щоб наше суспільство було консолідоване, заточене на досягнення перемоги».
Читайте деталі у ексклюзивному інтерв'ю «Главкома»
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Теги: ЗСУ війна Андрій Гнатов

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