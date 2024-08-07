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Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
фото: з відкритих джерел

Повідомлення міноборони країни-агресорки увесь час редагуються

Російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

Повідомлення міноборони країни-агресорки увесь час редагуються. Спочатку російське військове відомство заявило, що ЗСУ намагалися прорватися через кордон, але російські прикордонники їм завадили, у другій половині дня 6 серпня міноборони Росії вже визнало, що військові «продовжують відбивати атаки» , а надвечір курський губернатор повідомив, що у вівторок в області внаслідок українських атак загинуло троє людей. До кінця робочого дня міноборони Росії оголосило про відступ українського загону – потім цей пост відредагували, видаливши слова про відступ.

Пропагандистські пабліки повідомляють, що ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєве-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове в Суджанському районі Курської області
Пропагандистські пабліки повідомляють, що ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєве-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове в Суджанському районі Курської області

Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що влада лише «зустрічає населення, яке залишає прикордонні райони». Також у своїй заяві 6 серпня він повідомив, що «ситуація контрольована» і закликав «зберігати спокій» і «не піддаватися на провокації».

Натомість вже на ранок Смірнов визнав атаки ЗСУ і закликав жителів області йти у медичні заклади і поповнювати запас донорської крові.

«Шановні курчани! За минулу добу наш край героїчно протистояв атакам українських нацистів. Усі екстрені служби переведені на посилений режим роботи. У зв'язку із ситуацією у прикордонних районах області медичні заклади поповнюють запас донорської крові. З 10:00 його можна взяти в Курському обласному клінічному центрі переливання крові та на пересувній станції, яка працюватиме на Червоній площі обласного центру», – йдеться у повідомленні.

А в Курському МНС навіть спростували, що вони розсилали повідомлення про евакуацію місцевого населення і закликали «не вірити фейкам». Тим часом у курських пабліках і каналах зростає кількість публікацій із проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися повністю без зв'язку – це: Заолешенка, Лебедівка, Свердликове та інші.

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Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

А в місцевих пабліках уже десятки повідомлень про те, що евакуація не проводиться, а місцеві жителі залишилися без зв'язку та електрики. Що відбувається в Курській області, постарався розібратися Фокус.

Також аналітики Інституту вивчення війни помітили різні версії Міноборони РФ та місцевої влади стосовно того, що відбувається у Курській області. Зокрема, Смирнов та кілька російських воєнкорів повідомляли, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області «тривають бої» , всупереч заявам російського Міністерства оборони й ФСБ, які переконували, що нібито спроби «прориву» відбито.

Крім того, Міноборони РФ і ФСБ стверджували, що вчора нібито було відбито «кілька рейдів, які здійснили сили ЗСУ» , оснащені танками та бронетехнікою розміром приблизно до батальйону.

В ISW звертають увагу, що геолокаційні кадри показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 км на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки (Курська область). І хоча російські джерела стверджують, що «на кадрах видно українську техніку» в ISW акцентують, що не можуть це підтвердити чи спростувати.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. У Воронежі пошкоджено будівлі, на Білгородщині знеструмлено 10 населених пунктів, у Курській області збивали ракети. Російське міноброни заявило, що вночі у Білгородській, Курській, Воронезькій і Ростовські областях було збито 11 дронів.

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: евакуація кордон Україна військові Міноборони РФ прикордонники

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