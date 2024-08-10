ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)

Бійці батальйону 252 зняли відео на тлі сільського клубу в Порозі

Сили оборони України зайшли в село Пороз у Білгородській області Росії. Цю інформацію підтвердили аналітики VoxCheck спільно із «Суспільним».

Сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону.

«Батальйон 252 перебуває у населеному пункті Пороз Білгородської області. Слава Україні, слава 252 батальйону!», – каже на відео один із бійців.

За даними аналітиків, відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі. Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною по прямій – до трьох кілометрів. Точна дата зйомки невідома.

Українські сили зайшли у село в Бєлгородській області РФ. Сьогодні вранці у соцмережах з'явилось відео, на якому військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз.



На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону. pic.twitter.com/58SrKwONcM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

«Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в населений пункт Пороз, Грайворонський міський округ Білгородської області», – пише російський телеграм-канал «Zаписки ветерана».

Тим часом губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в межах оголошеного в регіоні режиму «контртерористичної операції».

«Надходить суперечлива інформація: з одного боку, ми всі бачили ролик, який знято на тлі сільського Будинку культури, з іншого боку, мешканці, які щойно виїхали, кажуть, що противника не бачили і стрілянини не чули. Але для того, щоб точно розуміти ситуацію, потрібно, щоб у ній розібралися представники наших силових структур. Наразі в рамках оголошеного в регіоні режиму КТО в'їзд у село Пороз закрито... Сподіваюся, що до кінця дня ситуація щодо Порозу нормалізується», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію на Курщині.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.