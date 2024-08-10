Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)
Українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз
скріншот відео

Бійці батальйону 252 зняли відео на тлі сільського клубу в Порозі

Сили оборони України зайшли в село Пороз у Білгородській області Росії. Цю інформацію підтвердили аналітики VoxCheck спільно із «Суспільним».

Сьогодні в соцмережах з'явилося відео, на якому українські військові стверджують, що перебувають у російському селі Пороз. На відео військовий представляється бійцем 252 батальйону.

«Батальйон 252 перебуває у населеному пункті Пороз Білгородської області. Слава Україні, слава 252 батальйону!», – каже на відео один із бійців.

За даними аналітиків, відео справді знято на тлі сільського клубу в Порозі. Відстань від цього клубу до найближчої точки кордону з Україною по прямій – до трьох кілометрів. Точна дата зйомки невідома.

«Під прикриттям артилерії ЗСУ зайшли в населений пункт Пороз, Грайворонський міський округ Білгородської області», – пише російський телеграм-канал «Zаписки ветерана».

Тим часом губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що в ситуації в Порозі розбиратимуться представники силових структур, а поки що в'їзд до села закрито в межах оголошеного в регіоні режиму «контртерористичної операції».

«Надходить суперечлива інформація: з одного боку, ми всі бачили ролик, який знято на тлі сільського Будинку культури, з іншого боку, мешканці, які щойно виїхали, кажуть, що противника не бачили і стрілянини не чули. Але для того, щоб точно розуміти ситуацію, потрібно, щоб у ній розібралися представники наших силових структур. Наразі в рамках оголошеного в регіоні режиму КТО в'їзд у село Пороз закрито... Сподіваюся, що до кінця дня ситуація щодо Порозу нормалізується», – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в Курській області бойові дії ведуться за кілька десятків кілометрів від Курчатова, де розташована Курська АЕС. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через ситуацію на Курщині. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Також міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

Читайте також:

Теги: Білгород росія війна ЗСУ фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На реверсі монети розміщено написи «Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» та їх гасло: «Сильні тримати зв’язок!»
День військ зв'язку: Нацбанк презентував пам’ятну монету
8 серпня, 16:51
ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
7 серпня, 15:57
Нардепи звернулися до Кабміну і Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити «Енергоатом»
Парламентська ТСК ініціює перевірку «Енергоатому» на тлі корупційних скандалів
7 серпня, 13:26
На Білгородщині аварійні відключення світла
Тривожна ніч у РФ: дрони атакували чотири області, Білгородщина без світла
7 серпня, 08:26
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
3 серпня, 00:30
У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
30 липня, 17:55
Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тис. загарбників
Шольц назвав втрати Росії у війні
25 липня, 08:49
Дмитро Кулеба зустрівся з китайським колегою Ван І
«Україна готова вести переговори з РФ». Підсумки поїздки Кулеби до Китаю
24 липня, 13:45
8 липня 2024 року російська армія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши понад 40 ракет по різних містах України
Удар РФ по Кривому Рогу 8 липня: стан постраждалих
11 липня, 10:25

Соціум

Швеція й Німеччина перехопили російський літак-розвідник над Балтією
Швеція й Німеччина перехопили російський літак-розвідник над Балтією
ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)
ЗСУ зайшли в село на Білгородщині (відео)
Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області
Експосадовиця НАТО назвала п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області
Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
The Washington Post повідомила, яка зброя необхідна ЗСУ для операції у Курській області
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
21K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
14K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
14K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
12K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
11K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Сьогодні, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua