Україна атакувала важливі об'єкти ворога у Курській області – Генштаб

У Генеральному штабі наголошують, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ

Удари завдали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області», – заявили у Генштабі.

У відомстві наголошують, що удари завдали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генеральному штабі наголошують, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ.

Зазначається, що вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

«Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу», – підсумували у Генштабі ЗСУ.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що на російському аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що ураження подібних літаків має величезне значення, тому що в російського оборонно-промислового комплексу наразі немає можливості виробляти подібну нову техніку.

У ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.