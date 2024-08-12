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ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ зняли російський прапор з адмінбудівлі у Дар'їно (відео)
Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі
фото: скріншот

Відео з'явилось на сторінці 225-го окремого штурмового батальйону

Бійці 225-го окремого штурмового батальйону оприлюднили відео, на якому видно як знімають російський прапор з адмінбудівлі в Дар'їно Курської області після зачистки. Офіційного підтвердження від Міноборони чи Генштабу ЗСУ про присутність українських військових у російському Дар'їно поки немає.
 
Відео, на якому українські військові знімають російський прапор з адмінбудівлі, ймовірно в Дар'їно, з'явилось на сторінці 225-го окремого штурмового батальйону.

«Дар’їно. Бійці 225 ОШБ після зачистки знімають ганчірку з адміністративної будівлі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Натомість явно роздратований такою інформацією російський диктатор нервово перебив Смірнова і заявив, що справа військових таку інформацію повідомляти. 

Раніше член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. 

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Теги: ЗСУ прапор Курщина

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