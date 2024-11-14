Біженці з Курщини, які лишилися без житла, благають Путіна закінчити війну

Росіяни, які евакуювалися з села на Курщині, бідкаються, що через війну вони залишилися без житла, а в евакуації їм нема на що жити

Біженці села Ольгівка Курської області звернулися до російського диктатора Володимира Путіна із закликом «закінчити цю прокляту війну». Мешканці села бідкаються, що через війну вони залишилися без житла, а в евакуації їм не вистачає виплат від влади для оренди житла. Про це повідомляють росЗМІ.

«Ми три місяці як у пеклі, куди нам звертатися, де знайти порятунок. Просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка забрала багато безневинних життів. Ми хочемо, щоб наші діти бачили мирне небо, не слухали сигналу ракетної небезпеки. Розберіться в цій ситуації та почуйте мешканців прикордоння. Не з власної волі ми все це терпимо», – йдеться у зверненні жителів Ольгівки.

Біженці з Курщини, які лишилися без житла, благають Путіна «закінчити цю прокляту війну». Мешканці села бідкаються, що через війну вони залишилися без житла, а в евакуації їм нама нема на що жити. pic.twitter.com/unSC871KVV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 14, 2024

У відеозверненні взяло участь понад 40 осіб. У ролику також жителі Ольгівки розповідають, що з початком наступу ЗСУ вони втратили все і залишилися без житла. В евакуації їм не вистачає виплат від влади для оренди житла, а на роботу біженців ьереть неохоче.

Також переселенці заявили, що деякі з їхніх односельців, які не стали евакуюватися, загинули або зникли безвісти.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попрацював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Як зазначив головком, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Як наголосив Сирський, задача Сил оборони на Курському напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі.

Відомо, що Росія зібрала у Курській області 50 тис. солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій.

До слова, за майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тис. осіб убитими й пораненими.