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Росіяни окупували місто Гірник: чим воно важливе

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни окупували місто Гірник: чим воно важливе
Окупанти зайшли в місто Гірник
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують просуватися на сході України та мають успіхи на певних напрямках

Російські загарбники окупували місто Гірник у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState.

«Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки», – повідомили аналітики.

На інших ділянках фронту не було зафіксовано ні пресувань ворога, ні активних дій Сил оборони.

Зокрема, у місті Гірник, яке розташоване в Донецькій області, у 2018 році була зведена телевежа, призначена для трансляції українських телепрограм на тимчасово окуповані території Донеччини. Це стало важливим кроком у забезпеченні місцевого населення доступом до інформації з України, незважаючи на військову агресію та інформаційні перешкоди, що існують в регіоні.

Крім телевежі важливим є і те, що Гірник – це місто, яке, незважаючи на складні умови, залишалось важливим центром для вугледобувної промисловості та культурного життя регіону.

До слова, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас, зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара. Про це написали аналітики Інституту вивчення війни(ISW) у своєму звіті.

Нагадаємо, минулої доби противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Аналітики проєкту Deep State повідомили, що росіяни зайшли в Селидове та Богоявленку, вони підняли свої прапори та були зафіксовані в адміністративних будівлях. 

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Теги: окуповані території місто населення ворог війна

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