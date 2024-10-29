Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН

Раніше Ізраїль неодноразово звинувачував Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт у співпраці з палестинськими радикальними угрупованнями

Парламент Ізраїлю більшістю голосів схвалив заборону діяльності в країні та на підконтрольних йому територіях Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР). Про це повідомляє Reuters.

Раніше Ізраїль неодноразово звинувачував БАПОР у співпраці з палестинськими радикальними угрупованнями, включно з «Хамасом», визнаним терористичним у США та Євросоюзі. Ізраїль надавав в ООН докази співпраці БАПОР та «Хамас».

Кнесет затвердив два законопроєкти. У першому з них ідеться, що пряма чи опосередкована діяльність Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт в Ізраїлі не допускається. У другому – що припиняється дія договору між Ізраїлем та агентством, підписаного 1967 року, і тепер ізраїльські державні інстанції не контактуватимуть із БАПОР чи його представниками.

Голова комітету Кнесету з оборони та закордонних справ Йоель Едельштейн заявив, що діяльність БАПОР спрямована не на розв’язання проблеми палестинських біженців, а на те, щоб ця проблема стала вічною, повідомляє The Jerusalem Post.

«Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт давно перестало бути агентством гуманітарної допомоги, воно підтримує терор і ненависть, воно прагне зробити злидні та страждання нескінченними. Заради власного виживання воно створює попит на свої послуги», – сказав Едельштейн. Він не уточнив, які організації Ізраїль розглядає як наступників БАПОР для надання гуманітарної допомоги палестинцям.

Очільник агентства Філіп Лаззаріні заявив, що рішення Кнесету «безпрецедентне і є небезпечним прецедентом», і що воно суперечить Хартії ООН та порушує зобов’язання Ізраїлю перед міжнародним законодавством. Він сказав, що таке рішення лише посилить страждання палестинців.

Як повідомлялося, дев'ятеро співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 км від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти.

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.