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Росія завдала по Одещині масований ракетний удар

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія завдала по Одещині масований ракетний удар
Інформації про наслідки російської атаки поки що немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олег Кіпер зауважив, що наразі в Одеській області працюють всі відповідні служби після ракетної атаки

Увечері, 30 жовтня, РФ випустила по Одещині близько десяти ракет різних видів. Про це повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 8 жовтня у Чорноморську Одеської області внаслідок атаки російських дронів горіли квартири в житловому будинку. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. За його словами, російські агресори з опівночі і до світанку, протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками.

Також 21 жовтня рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки по Одесі. Зазначалося, що внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа, яка оперативно загасили вогнеборці.

Теги: росія Одеса війна обстріл Одещина Україна ракета росіяни російська ракета

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