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Втрати ворога станом на 22 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 972-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 681580 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ  – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3499 (+20)

Активність флоту окупантів станом на 22 жовтня:

  • У Чорному морі  ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 22 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 972-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб Україна

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