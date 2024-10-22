Втрати ворога станом на 22 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 22 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 681580 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3499 (+20)
Активність флоту окупантів станом на 22 жовтня:
- У Чорному морі ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 28 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 972-й день повномасштабної війни в Україні.
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