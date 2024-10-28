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Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України
Північнокорейських військових було перекинуто в Курську область
фото з відкритих джерел

НАТО вперше підтвердило присутність у Росії військових із Північної Кореї, назвавши це «значною ескалацією»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу, повідомляє «Суспільне».

«Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ», – сказав генсек Альянсу.

Рютте закликав Росію і КНДР «негайно зупинити ці дії» й підкреслив, що поглиблення військової співпраці між цими обома державами становить загрозу як для індо-тихоокеанської, так і для євроатлантичної безпеки.

«Це підриває мир на Корейському півострові та підживлює російську війну проти України. Пхеньян вже поставив Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, які розпалюють великий конфлікт у центрі Європи і підривають глобальний мир і безпеку. В обмін на це Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку в обхід міжнародних санкцій. Це підкреслює важливість того, щоб демократії стояли разом, відстоюючи наші цінності і протистоячи спільним викликам безпеки», – сказав він.

Як зазначив генсек, НАТО та союзники продовжують уважно стежити за ситуацією. «Пізніше сьогодні у мене заплановані дзвінки з президентом Республіки Корея Йолем і з міністром оборони України Умєровим», – розповів Рютте.

Нагадаємо, журналісти газети The Telegraph пояснили, що залучення північнокорейських військових може значно посилити позиції Росії, яка зазнає великих втрат в Україні. Проте і Північна Корея, безсумнівно, отримує вигоду від цієї угоди.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: НАТО Марк Рютте Північна Корея росія Курщина війна армія

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