Сирський назвав актуальну мету Сил оборони на Курщині

За три місяці боїв на Курщині втрати противника становлять майже 21 тис. осіб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попрацював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Як зазначив головком, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Про це йдеться в дописі Сирського у Telegram.

«Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем», – зазначив він.

Як наголосив Сирський, задача Сил оборони на Курському напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі.

«Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів», – додав головком.

Нагадаємо, Росія зібрала у Курській області 50 тис. солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій.

До слова, за майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тис. осіб убитими й пораненими.