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Сирський назвав актуальну мету Сил оборони на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський назвав актуальну мету Сил оборони на Курщині
Сирський долучився до організації бойових дій на Курщині
фото: Telegram/Олександр Сирський

За три місяці боїв на Курщині втрати противника становлять майже 21 тис. осіб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попрацював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Як зазначив головком, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Про це йдеться в дописі Сирського у Telegram.

«Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем», – зазначив він.

Як наголосив Сирський, задача Сил оборони на Курському напрямку – стримувати та знищувати ворога на його землі.

«Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів», – додав головком.

Нагадаємо, Росія зібрала у Курській області 50 тис. солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій.

До слова, за майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тис. осіб убитими й пораненими.

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Теги: Олександр Сирський Курщина війна ЗСУ

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