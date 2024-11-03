Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

84 тисячі на смерть? Чи реальні заяви Кадирова про чеченських добровольців на фронті

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кадиров планує відправити на війну в Україні 84 тисячі чеченців
фото з відкритих джерел

«Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність»

Кадиров заявив, що готовий відправити на війну в Україні 84 тисячі чеченців. Це МІФ.

Населення Чечні за даними 2024 року 1,55 млн людей. Трохи більше половини – жінки і близько третина населення – діти до 18 років, плюс пенсіонери.Таким чином, загальна чисельність дорослого чоловічого населення складає приблизно 400-450 тисяч. Чи може Кадиров, який завжди дуже бережно ставився до чеченців на фронтах відправити на смерть кожного пʼятого-шостого чоловіка? Більше того, не за гроші, а добровольцями? Можливо, але тільки в тому випадку, якщо він вірить, що завтра закінчиться війна. Але чомусь, мені здається, він в це не вірить.

Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно ( 84 тисячі – це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду ( російське угрупування на Курщині 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю.

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова. (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна і відповідь обовʼязково буде. Справа в тому, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову і Кадиров, влізши в цю історію поставив під сумнів дії Путіна. Проте, відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. При чому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти – конфлікт Сєчін (Роснєфть) – Улюкаєв (екс-сю міністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свою впливи за межами Роснєфті.

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні і навіть нищення «нелояльних».

Правда, Чечня це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо вкладається в кілька гіпотез:

  • Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості – передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше.
  • В Кадирова загострюється паранойя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту владу.

Висновок простий: нам, як мінімум поки, точно не варто переживати з цього приводу.
 
 
 
 
 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Чечня Рамзан Кадиров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ескалація – це лише коли навіть теоретично може стати гірше росіянам. А коли гірше стає українцям – це просто чергові проблеми українців»
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
17 жовтня, 09:01
Місцеві у Курській області потерпають від російських обстрілів
Росіяни обстрілюють населені пункти Курщини, де немає ЗСУ
3 жовтня, 17:11
Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО
Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте
17 жовтня, 11:44
Візит кардинала Маттео Марія Дзуппі до Москви відбувається в межах місії, дорученої Папою Франциском
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
14 жовтня, 16:29
Туреччина вирішила ввести антидемпінгові мита на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
16 жовтня, 12:35
Російські війська бояться українських дронів
Росіяни на фронті виставляють манекени, що обдурити українські FPV-дрони
19 жовтня, 03:45
Правляча проросійська партія «Грузинська мрія» Іаанішвілі намагається втримати владу у руках, а Саакашвілі - у в'язниці
«Останні демократичні» вибори. Чи є шанс у Грузії? тема дня
26 жовтня, 08:01
У 2021 році Forbes оцінив статки Ківана у $240 млн (42-га найбагатша людина України та найбагатший одесит)
Бізнесмен та меценат Аднан Ківан. Яким запамʼятався українцям відомий одесит
28 жовтня, 14:38
Зеленський звернувся до світу
Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону – звернення Президента
1 листопада, 23:05

Вадим Денисенко

84 тисячі на смерть? Чи реальні заяви Кадирова про чеченських добровольців на фронті
84 тисячі на смерть? Чи реальні заяви Кадирова про чеченських добровольців на фронті
Все, що кажуть Трамп і Гарріс, обнулиться 6 листопада
Все, що кажуть Трамп і Гарріс, обнулиться 6 листопада
Вибори в Грузії. Географія, про яку українці нічого не хочуть знати
Вибори в Грузії. Географія, про яку українці нічого не хочуть знати
Саміт БРІКС. На вихлопі буде повний нуль
Саміт БРІКС. На вихлопі буде повний нуль
Боротьба за демократію проти впливу Росії: як вирішується доля Молдови
Боротьба за демократію проти впливу Росії: як вирішується доля Молдови
Чи може КНДР відправити 150 тисяч корейців в Україну?
Чи може КНДР відправити 150 тисяч корейців в Україну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
59K
Обвинувачений у зраді Рабінович надурив державу і врятував своє майно від конфіскації
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2024
6380
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
4801
Пенсіонерка просить Зеленського скасувати виплату українцям 1000 грн: петиція
4768
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?

Новини

У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Сьогодні, 06:38
Заморозки, але без опадів: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 06:00
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua