84 тисячі на смерть? Чи реальні заяви Кадирова про чеченських добровольців на фронті

«Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність»

Кадиров заявив, що готовий відправити на війну в Україні 84 тисячі чеченців. Це МІФ.

Населення Чечні за даними 2024 року 1,55 млн людей. Трохи більше половини – жінки і близько третина населення – діти до 18 років, плюс пенсіонери.Таким чином, загальна чисельність дорослого чоловічого населення складає приблизно 400-450 тисяч. Чи може Кадиров, який завжди дуже бережно ставився до чеченців на фронтах відправити на смерть кожного пʼятого-шостого чоловіка? Більше того, не за гроші, а добровольцями? Можливо, але тільки в тому випадку, якщо він вірить, що завтра закінчиться війна. Але чомусь, мені здається, він в це не вірить.

Звичайно, теоретично, він міг набрати якусь частину чоловіків в інших регіонах. Але уявити собі, що він це зробив настільки непомітно, що цього ніхто не бачить, мені доволі складно ( 84 тисячі – це тримісячна норма набору для армії РФ по всій Росії).

Що ще може спонукати Кадирова організувати таку армаду ( російське угрупування на Курщині 50 тисяч)? Тільки страх, що завтра його може знести Кремль. В це я також не вірю.

Справді, грою в кровну помсту проти сенатора Сулеймана Керімова. (нагадаю, це повʼязано з контролем за найбільшим російським маркетплейсом Wildberries) Кадиров, де-факто, підставив Путіна і відповідь обовʼязково буде. Справа в тому, що Путін особисто обіцяв цю компанію Керімову і Кадиров, влізши в цю історію поставив під сумнів дії Путіна. Проте, відповідь ця буде не завтра, а як завжди в путінській моделі поведінки, з відтяжкою. При чому, це не означає звільнення чи щось подібне. Класичний приклад такого типу помсти – конфлікт Сєчін (Роснєфть) – Улюкаєв (екс-сю міністр економрозвитку). Сєчін добився посадки Улюкаєва, але втратив всі свою впливи за межами Роснєфті.

На фоні всього цього почали надходити новини про облави в Чечні і навіть нищення «нелояльних».

Правда, Чечня це і так концтабір, тому все те, що ми чуємо і бачимо вкладається в кілька гіпотез:

Кадиров остерігається помсти Путіна і тому імітує бурхливу діяльність. В логіці війни єдина ознака відданості – передача своїх людей на смерть. А значить, якусь частину чеченців він може відправити на війну. Але точно не 84 тисячі, а набагато-набагато менше.

В Кадирова загострюється паранойя, особливо в контексті того, що він так чи інакше, але запустив процес транзиту владу.

Висновок простий: нам, як мінімум поки, точно не варто переживати з цього приводу.









