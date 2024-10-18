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Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
Окупанти тиснуть на Курахове
фото з відкритих джерел

Збройні сили України захищають Курахове та не допускають просування ворога вглиб міста

Росіяни впродовж дня 17 жовтня постійно атакували позиції ЗСУ біля Курахового, вони використали три десятка одиниць військової техніки, а  пізніше заявили про захоплення Максимільянівки, що біля Курахового. Про це розповідають аналітикии DeepState.

«Сьогодні кацапи цілий день здійснювали тиск на Максимільянівку, кинувши в механізований штурм сумарно більше 30 одиниць техніки, з яких більше половини знищили та пошкодили. Поряд з технікою постійно лізе велика кількість піхоти», – йдеться в повідомленні аналітиків.

Карта зони окупації біля Курахового
Карта зони окупації біля Курахового
Фото: DeepState

Також вони заявили, що вчора ворог публікував кадри зі своїм триколором, заявляючи про повне взяття населеного пункту. Саме відео було зроблене в центрі села, але паралельно уточнюємо інформацію щодо перебування ворога у всьому населеному пункті. Хоча, виходячи з обстановки, до взяття під контроль західної частини Максимільянівки залишилося не довго. В даному районі варто чекати оновлення мапи. 

«Поряд з цим, кацапи штурмують північніше по дирекції Гостре-Острівське, постійно посилаючи туди піхоту для подальшого закріплення, накопичення та просування. Обходячи Гостре з півдня, рухаючись через тюрму московити намагаються просуватися в бік Острівського. Триває постійна робота по знищенню ворога, але чисельна перевага в піхоті, техніці та артилерії дає про себе знати. Битва триває», – наголосили в DeepState.

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState уже повідомляв, що російська армія продовжує тиснути на Курахове та намагається протиснутися через українські позиції, щоб оточити місто.

У вересні було зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський та Курахівський напрямок.

Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW.

 

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Теги: армія місто ворог наступ штурм війна ЗСУ Донеччина

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