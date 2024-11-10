Росія зібрала для наступу на Курщині 50 тисяч солдат, у тім числі й з КНДР, – NYT

Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України

Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій. Про це повідомляє The New York Times.

Видання з посиланням на американських та українських чиновників пише, що зібрані росіянами війська готуються розпочати наступ у Курській області.

У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

Представники США наголошують, що росіяни ще не почали у Курській області великого наступу. Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями. Зараз солдати Північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області.

За словами американських чиновників, Росія навчає військових КНДР вести артилерійський вогонь, базовій тактиці піхоти та розчищенню траншей. Українські джерела видання вказують, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи – штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки.

Чиновники США вважають, що українські війська буде важко витіснити з Курської області, і що російські та північнокорейські сили, ймовірно, будуть зазнавати серйозних втрат, подібних до втрат окупантів на сході України.

Раніше стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня 2024 року їхню появу було зафіксовано на Курщині.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.