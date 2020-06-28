Boeing готує випробування лайнера 737 Max



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Boeing 737 Max – четверте покоління літаків лінійки 737, яке прийшло на зміну Boeing 737 Next Generation. Перший політ цієї моделі відбувся в січні 2016 року

Boeing розраховує повернути лайнери в експлуатацію наприкінці цього року

Корпорація Boeing у понеділок планує розпочати сертифікаційні льотні випробування літаків сімейства 737 Max, які не експлуатуються з весни минулого року через дві авіакатастрофи.

Про це повідомляє ВВС.

Випробування проходитимуть у небі над штатом Вашингтон і триватимуть щонайменше три дні. Boeing проведе польоти спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США (FAA).

Раніше глава FAA Стівен Діксон заявляв, що готовий особисто сісти за штурвал літака, щоб перевірити його безпеку.

«Перш ніж буде прийнято остаточне рішення про видачу нового сертифіката цьому літаку, я маю намір сам здійснити пілотування», – сказав він на слуханнях у конгресі.

У ході польотів буде протестовано систему корекції маневрування (MCAS), збої в роботі якої стали причиною авіакатастроф.

Якщо випробування пройдуть успішно, літакам доведеться пройти додаткові перевірки, на які можуть піти місяці.

Boeing розраховує повернути лайнери в експлуатацію наприкінці цього року.

Польоти 737 Max було призупинено по всьому світу навесні минулого року після двох авіакатастроф.

10 березня 2019 року літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії за 60 км на схід від столиці Ефіопії. Авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Менше ніж за пів року до цього, наприкінці жовтня 2018 року, такий же Boeing індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 осіб на борту.

У жовтні 2019 року міжнародні експерти виявили значні недоліки при сертифікації 737 Max. З’ясувалося, що сама сертифікація носила багато в чому формальний характер, а деякі процедури проводив сам виробник.

Протягом всього 2019 року Boeing, яка ще на самому початку кризи виправила помилку з програмним забезпеченням лайнера, намагалася домогтися повернення 737 Max в експлуатацію, але повторна сертифікація літака постійно відкладалася.

Восени 2019 року Boeing прийняла рішення звільнити свого керівника Денніса Мюленбурга, а в грудні оголосила, що призупиняє виробництво авіалайнерів сімейства 737 Max.

На початку 2020 року в літаках було виявлено нові проблеми, які безпосередньо впливають на безпеку польотів і можуть призвести до катастрофи.