Тисячі американських військових з Німеччини перекинуть до кордонів Росії, – AFP



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Перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і країнами-партнерами, а не під егідою Північноатлантичного Альянсу

«Ці зміни стануть сигналом для президента РФ Володимира Путіна» – представник Пентагону

Міністр оборони США Марк Еспер у понеділок представить американському президентові Дональду Трампу варіанти виведення тисяч американських військових з Німеччини, багато з яких будуть відправлені в Східну Європу. Про це повідомляє AFP.

У Пентагоні заявили, що план передбачає скорочення постійної присутності американських військ у Німеччині на 9,5 тисяч осіб до 25 тисяч військовослужбовців. Деякі з цих 9,5 тисяч військових повернуться до США, а інших переведуть в країни Східної Європи.

За словами представника Пентагону, ці зміни стануть сигналом для президента РФ Володимира Путіна, чиї військові амбіції підтвердила анексія Криму в 2014 році. Поки невідомо, в яку саме європейську країну можуть бути направлені військові США, але Трамп говорив з польським президентом Анджеєм Дудою про американську присутність у Польщі.

До цього, в моменти загострення відносин з Москвою, НАТО перекидало війська до близьких до Росії країн тільки тимчасово, але тепер американська сторона може звільнитися від колишніх зобов’язань.

Також одне з джерел у Пентагоні повідомило, що перекидання військовослужбовців буде проводитися на основі двосторонніх угод між США і країнами-партнерами, а не під егідою Північноатлантичного Альянсу.

За словами одного зі співрозмовників AFP, нова можлива система ротації забезпечує велику гнучкість і високий рівень непередбачуваності, що робить її серйозним сигналом для Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща сподівається, що США найближчим часом зможуть ввести в країну війська з Німеччини.

Як повідомлялося, 5 червня з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп вирішив більш ніж на чверть скоротити чисельність американських військ, дислокованих у Німеччині. Відповідне розпорядження вже підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн.

До слова, у Німеччині відреагували на можливе виведення військ США.