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Медіаекспертка розповіла, як треба боротися із російською пропагандою у скандальному месенджері

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Медіаекспертка розповіла, як треба боротися із російською пропагандою у скандальному месенджері
Романюк вважає, телемарафон не є ключовим джерелом інформації для українців, а усі дані вони шукають у соціальних мережах
фото з відкритих джерел

«На власника Telegram Павла Дурова ми жодним чином впливати не можемо»

Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої. Таку думку висловила заступниця головного редактора фактчегінгового порталу StopFake Вікторія Романюк у коментарі «Главкому».

«Якщо говорити про західну аудиторію, то там Twitter став, по суті, джерелом пропаганди, але і в Youtube, і в TikTok проросійська пропаганда також розвивається. Сподіваюсь, що наші уповноважені органи це усвідомлюють», – каже експертка.

Романюк вважає, що телемарафон не є ключовим джерелом інформації для українців, а усі дані вони шукають у соціальних мережах. «А на того ж власника Telegram Павла Дурова ми жодним чином впливати не можемо, бо він дуже чітко окреслив свою позицію невтручання – фактично дозволив поширення дезінформації на цій платформі. Та ж історія з Twitter та Ілоном Маском», – пояснює жінка.

За словами заступниці головного редактора фактчегінгового порталу StopFake, якщо Україна спробує блокувати інформацію на технічному рівні, то їй будуть закидати боротьбу зі свободою слова.

«Не кажучи вже про те, що глобальні обмеження в соцмережах запровадити дуже складно. Тому лишається пояснювати аудиторії про ці загрози і найважливіше – створювати свій контент, з яким можна було б заходити на ці майданчики і створювати альтернативи. Якщо їх не буде – аудиторія завжди швидко знайде, як заповнити цей вакуум», – розповіла експертка.

Зазначимо, систематизувати протидію російській пропаганді на інформаційному фронті мала б Стратегія інформаційної безпеки. Цей документ було затверджено РНБО і підписано президентом у грудні 2021 року. Реалізація стратегії була розрахована до 2025 року. Сам факт, що стратегія приймалася за пару місяців до російського вторгнення апріорі робить низку її положень застарілими, адже кількість окупованих територій на яких відбувається зачищення всього українського збільшилися.

Серед глобальних викликів та загроз інформбезпеці у 2021-му була визначена інформаційна політика Російської Федерації з її технологіями гібридної війни проти України, «у тому числі моделі і механізми інформаційного втручання». Але відповідь на таку дезінформаційну активність держави-агресора передбачена травоїдна – санкції та ефективний механізм моніторингу та відповідальності за їх порушення.

Нагадаємо, в одному зі своїх останніх інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав Telegram «небезпечною річчю» та умову, за якої месенджер заблокують. 

До слова, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

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Теги: пропаганда інформаційна війна Telegram дезінформація

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