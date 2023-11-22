Google Discovery «опустило» путінських пропагандистів

Не всі видання, які російська влада використовує для пропаганди, перестали отримувати трафік з Google

Пропагандистські медіа «Комсомольская правда» й «Царьград» перестали отримувати мільйони переходів із рекомендаційної системи Google Discovery. Ще у жовтні Центр стратегічних комунікацій писав про те, як Discovery просуває телеканал «Царьград».

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Але з того часу багато що змінилося.

Насправді, за даними LiveInternet, кількість переходів на сайт «Комсомольської правди» впала з 15 млн на тижні з 30 жовтня по 5 листопада – до 72 тисяч на тижні з 13 по 19 листопада. Число переходів на «Царьград» скоротилося з 2,2 млн на тижні з 30 жовтня по 5 листопада – до 13,7 тисячі на тижні з 13 по 19 листопада.

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Це призвело до втрати «Комсомольською правдою», як пише «Агентство», першого місця в категорії «Новини та ЗМІ» в рейтингу сервісу LiveInternet (у ньому індексується значна частина видань, що працюють у Росії, у тому числі більшість федеральних провладних медіа). До 20 листопада «КП» посідає лише п’яте місце за накопиченою за місяць аудиторією.

Проте не всі видання, які російська влада використовує для пропаганди, перестали отримувати трафік з Google Discovery. Сервіс як і раніше рекомендує публікації Life.ru. Згідно з LiveInternet, сайт навіть потрапив до десятки ресурсів, які минулого тижня отримали найбільше трафіку з Discovery.

Отже, з путінським оксюмороном у вигляді «Комсомолки» та «Царьграду» Google Discovery потроху дає раду. Час братися за Life.ru