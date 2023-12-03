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До депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди – посол США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
До депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди – посол США
Дітей вивозили з України через окуповані території до Росії, а потім далі до Білорусі
фото з відкритих джерел

До незаконного вивезення дітей Росія залучає недержавні організації

Білорусь бере участь у депортації українських дітей, а до незаконного вивезення залучають недержавні організації. Про це розповіла пані посол США з особливих доручень Бет Ван Шаак під час конференції у Торонто. 

«Ми маємо інформацію про те, що дітей вивозили з України через окуповану територію до Росії, а потім далі до Білорусі. Є низка справді моторошних недержавних організацій, які беруть участь у цьому процесі. Це, зокрема, ультраправі мотоциклетні спільноти», – заявила Бет Ван Шаак.  

Пані посол також наголосила на непохитній підтримці України з боку США. 

«Надзвичайно важливо, щоб злочин агресії був переслідуваний, аби автократи у всьому світі не вважали, що можуть робити те ж саме. Маємо довести, що міжнародна спільнота непохитно захищатиме територіальну цілісність та суверенітет. Ми шукаємо механізми», – сказала вона. 

Серед таких механізмів: організація трибуналу за злочин агресії, переслідування злочинців у міжнародних інституціях, притягнення до відповідальності за міжнародні злочини в судах інших країн.

Нагадаємо, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету.

Голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій.

Як заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, президент РФ Володимир Путін має на меті позбавити Україну дитячого населення – це частина плану диктатора.

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Теги: росія депортація злочин

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