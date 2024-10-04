Боснію і Герцеговину накрило повенями: кількість загиблих зросла (відео)

Внаслідок повені у Боснії загинули як мінімум 14 людей

Унаслідок сильних злив у Боснії і Герцеговині, що випали в ніч на п'ятницю, затопило кілька міст у центральній і південній частинах країни. Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повені у Боснії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника уряду Дарко Юкана.

За словами Юкана, щонайменше 14 загиблих були знайдені у районі населеного пункту Ябланиця.

😱Повінь у Боснії та Герцоговині призвела до загибелі щонайменше 14 людей

Внаслідок затяжних дощів та зсувів грунту зруйновані будинки, дороги та мости у центрі країни. pic.twitter.com/fIh7D6hUmJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 4, 2024

«Багато людей вважаються зниклими безвісти. У деяких випадках видно лише частини дахів. Я не пам'ятаю такої масштабної кризи такого з часів війни (1992-1995 років)», – сказав він.

Цивільна оборона припустила, що кількість жертв може зрости та зазначила, що наразі відомо про велику кількість поранених та зниклих безвісти.

Про сильні дощі і сильний вітер повідомляють і в сусідній Хорватії, де було перекрито кілька доріг, а столиця Загреб готувалася до виходу з берегів річки Сави.

Нагадаємо, землетрус магнітудою три бали за шкалою Ріхтера був зареєстрований у Боснії і Герцеговині сьогодні вранці в районі Ябланиці.

До слова, на півночі Таїланду через сильну повінь евакуйовано близько 100 слонів, які мешкають у великому заповіднику Elephant Nature Park поблизу Чіангмая.