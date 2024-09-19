Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: яка причина

Продаж квитків на матч збірних України та Чехії відновиться після покращення погодної ситуації в Польщі

Поєдинок між збірними України та Чехії у межах Ліги націй мав відбутися на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав»

Через повінь, яка накрила частину Польщі, продаж квитків на футбольний матч Україна – Чехія призупинено до стабілізації ситуації. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Поєдинок між збірними України та Чехії у межах Ліги націй мав відбутися на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав».

«Через стихійне лихо (повінь), від якого потерпає велика частина Польщі, продаж квитків на матч Ліги націй-2024/2025 Україна – Чехія, який має відбутися 14 жовтня у Вроцлаві, призупинено до стабілізації ситуації».

Українська асоціація футболу пообіцяла оперативно інформувати про будь-які зміни.

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те.

Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25. Україна продовжує перебувати поза топ-12 рейтингу ФІФА серед європейських збірних(13-те місце), що не дозволяє потрапити у перший кошик при жеребкуванні відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

Сезон стартував для підопічних Сергія Реброва поразкою від Албанії (1:2). «Синьо-жовті» зрівняли рахунок у першому таймі, але пропустили двічі до фінального свистка.