Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: яка причина
Продаж квитків на матч збірних України та Чехії відновиться після покращення погодної ситуації в Польщі
фото з відкритих джерел

Поєдинок між збірними України та Чехії у межах Ліги націй мав відбутися на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав»

Через повінь, яка накрила частину Польщі, продаж квитків на футбольний матч Україна – Чехія призупинено до стабілізації ситуації. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Поєдинок між збірними України та Чехії у межах Ліги націй мав відбутися на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав».

«Через стихійне лихо (повінь), від якого потерпає велика частина Польщі, продаж квитків на матч Ліги націй-2024/2025 Україна – Чехія, який має відбутися 14 жовтня у Вроцлаві, призупинено до стабілізації ситуації».

Українська асоціація футболу пообіцяла оперативно інформувати про будь-які зміни.

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те.

Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25. Україна продовжує перебувати поза топ-12 рейтингу ФІФА серед європейських збірних(13-те місце), що не дозволяє потрапити у перший кошик при жеребкуванні відбору до Чемпіонату світу 2026 року.

До слова, збірна України зазнала другої поразки у Лізі націй 2024/25 – у виїзному матчі поступилася Чехії з рахунком 2:3.

Сезон стартував для підопічних Сергія Реброва поразкою від Албанії (1:2). «Синьо-жовті» зрівняли рахунок у першому таймі, але пропустили двічі до фінального свистка.

Читайте також:

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща потоп Ліга націй Чехія Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський промоутер розповів причину затримання Усика
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
Вчора, 03:44
Довбик у цьому сезоні поки що не відзначався результативними діями у трьох матчах за «Рому»
Нападник збірної України Довбик відновився після травми
13 вересня, 09:52
Іван Гашек
Тренер збірної Чехії помітив дивну річ у грі проти України
11 вересня, 18:40
Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна
Десантники НАТО випадково приземлилися на будинки в польському селі під час навчань
9 вересня, 23:22
За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тис. чоловіків з України
Чоловіків з-за кордону повертатимуть примусово? Посол України в Чехії дав відповідь
5 вересня, 19:48
Польща заговорила про комфорт військовослужюовців
Польща офіційно дозволила бороди і татуювання військовим
3 вересня, 16:14
Сьогодні, 27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився. Післямова до пресконференції Зеленського тема дня
27 серпня, 23:15
«Динамо» – «Зальцбург»: стартові склади команд
«Динамо» – «Зальцбург»: стартові склади команд
21 серпня, 21:37
Для деяких українців із PESEL UKR у Польщі доступна грошова підтримка
До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
21 серпня, 07:39

Новини

Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: яка причина
Продаж квитків на матч Україна – Чехія призупинено: яка причина
Україна вимагає покарати білоруських олімпійців, які отримали нагороди з рук Лукашенка
Україна вимагає покарати білоруських олімпійців, які отримали нагороди з рук Лукашенка
Україна піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА після двох поразок поспіль
Україна піднялася на одну позицію в рейтингу ФІФА після двох поразок поспіль
Федерація дзюдо підтвердила: Майдов був дискваліфікований, бо перехрестився
Федерація дзюдо підтвердила: Майдов був дискваліфікований, бо перехрестився
Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Болонья» зіграли перший матч внічию
Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Болонья» зіграли перший матч внічию
Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу
Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
37K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6630
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua