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Тайфун затопив великий заповідник у Таїланді, евакуйовано 100 слонів (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тайфун затопив великий заповідник у Таїланді, евакуйовано 100 слонів (фото, відео)
Близько 30 дорослих слонів не вдалося евакуювати з Elephant Nature Park, вони все ще замкнені в приміщеннях заповідника
фото: Elephant Nature Park

Північ Таїланду зазнала сильних повеней і зсувів через проливні дощі, спричинені тайфуном Ягі

На півночі Таїланду через сильну повінь евакуйовано близько 100 слонів, які мешкають у великому заповіднику Elephant Nature Park поблизу Чіангмая. Про це інформує CNN.

«Це була наймасштабніша евакуація, яку ми коли-небудь проводили для порятунку їхніх життів, вода швидко піднімалася», – сказав засновник Elephant Nature Park Сенгдуан Лек Чайлерт.

За його словами, це це найсильніша повінь, яку коли-небудь переживав центр порятунку та реабілітації слонів. Близько 30 дорослих слонів не вдалося евакуювати. Вони все ще замкнені в приміщеннях заповідника і «вони в паніці», додав Чайлерт.

Багато слонів сліпі або мають фізичні травми, що ускладнює їхнє перевезення. Крім слонів, у парку живуть близько 5000 інших тварин, включно з собаками, кішками, кіньми, свинями і кроликами. Багатьох із них евакуювали відразу після того, як влада попередила про ризик повені.

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У заповіднику Elephant Nature Park триває масштабна евакуація тварин
фото: Elephant Nature Park

У парку залишилися близько 30 іноземних волонтерів, зокрема п’ятеро американців, деякі з них працюють уже кілька тижнів поспіль.

Північ Таїланду зазнала сильних повеней і зсувів через проливні дощі, спричинені тайфуном Ягі – найпотужнішим штормом в Азії цього року, який пронісся регіоном у середині вересня і забрав десятки життів.

Нагадаємо, потужний тайфун «Кратон» обрушився на Тайвань, змусивши владу закрити державні установи та оголосити вихідний день, щоб люди залишалися вдома. Стихія вже забрала життя однієї людини, ще двоє зникли безвісти, а 70 отримали поранення. Місцева влада порівнює «Кратон» з руйнівним тайфуном «Тельма» 1977 року. 

Теги: тварини Таїланд повінь стихійні лиха зоопарк Заповідники евакуація

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