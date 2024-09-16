Головна Київ Новини
search button user button menu button

Головний прапор України приспущено: стала відома причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото: Telegram/КМДА

У столиці в найближчу годину та до кінця доби очікуються сильні пориви вітру

У Києві через пориви вітру приспускають головний прапор України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчу годину та до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

«Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Варто зазначити, що у низці областей України сьогодні, 16 вересня, оголошено штормове попередження. Зокрема, синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Київській області та столиці.

Через потужні повені, які накрили Європу, в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси. Як повідомлялося, щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії. 

До слова, тайфун «Бебінка», який вранці 16 вересня досяг Шанхаю, розташованого на сході Китаю, став найсильнішим у місті з 1949 року.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. 

Теги: вітер Київ столиця прапор України негода погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Система безквиткового проїзду проходить технічне тестування, однак вона вже повністю готова
Столична влада пояснила, як працюватиме система безквиткового проїзду в транспорті
12 вересня, 19:10
Поліцейські встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік
Вибух гранати на стадіоні в Києві: поліція повідомила нові деталі
11 вересня, 19:08
Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучені з різних куточків України
На Київщині майже 400 рятувальників борються з пожежею на відкритій території (фото)
9 вересня, 13:22
У пердмісті столиці працює ППО
У передмісті Києва працювала ППО
9 вересня, 01:18
Дощ у низці областей, до 28°: прогноз погоди на 4 вересня
Дощ у низці областей, до 28°: прогноз погоди на 4 вересня
4 вересня, 05:00
Повідомляється, що постріли здійснив нібито чоловік у чорному
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною (відео)
2 вересня, 20:03
Спека восени очікуватиме низку регіонів Європи
На Європу чекає аномальна хвиля осінньої спеки
2 вересня, 15:27
Будівництво нового шляхопроводу на перетині вулиць Полярної та Богатирської завершено
Новий шляхопровід на Оболоні: рух з’їздами і заїздами відкрито (відео)
30 серпня, 15:50
Після 2018 року «Київтеплоенерго» отримало в управління мережі ПАТ «Київенерго», яке до того обслуговувало паливно-енергетичний комплекс столиці
Правоохоронці проводять обшуки у «Київтеплоенерго»
29 серпня, 14:49

Новини

Головний прапор України приспущено: стала відома причина
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
Де у столиці найгірший стан повітря: дані КМДА
Де у столиці найгірший стан повітря: дані КМДА
Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)
Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)
ППО збила навколо столиці десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину
ППО збила навколо столиці десятки дронів: деталі нічної атаки на Київщину
У Києві працюють сили ППО: що відомо
У Києві працюють сили ППО: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
74K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
67K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua