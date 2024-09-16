Головний прапор України приспущено: стала відома причина

У столиці в найближчу годину та до кінця доби очікуються сильні пориви вітру

У Києві через пориви вітру приспускають головний прапор України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За прогнозами Укргідрометцентру, в найближчу годину та до кінця доби 16 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

«Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Варто зазначити, що у низці областей України сьогодні, 16 вересня, оголошено штормове попередження. Зокрема, синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Київській області та столиці.

Через потужні повені, які накрили Європу, в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси. Як повідомлялося, щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.

До слова, тайфун «Бебінка», який вранці 16 вересня досяг Шанхаю, розташованого на сході Китаю, став найсильнішим у місті з 1949 року.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.