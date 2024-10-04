Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Боснія і Герцеговина страждає від повені та наслідків землетрусу: є загиблі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Боснія і Герцеговина страждає від повені та наслідків землетрусу: є загиблі
У ніч проти п’ятниці потужна злива пройшла у Боснії і Герцеговині
фото: Sarajevo Times

За останньою інформацією, річка Неретва вийшла з берегів

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера був зареєстрований у Боснії і Герцеговині сьогодні вранці в районі Ябланиці, повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус зафіксовано о 6:02. 

Згідно з неофіційною інформацією, кількість загиблих в результаті повеней і зсувів в Ябланиці зросла до понад 10 осіб, повідомляє Sarajevo Times.

Минулої ночі Ябланіца постраждала від сильних опадів, що спричинило численні проблеми, тому Гірська рятувальна служба викликала всіх громадян, які можуть допомогти в рятувальній операції.

За останньою інформацією, річка Неретва вийшла з берегів.

На позачерговій сесії президія Боснії і Герцеговини прийняла одноголосне рішення залучити ресурси Збройних сил Боснії і Герцеговини на ширшій території муніципалітету Ябланіца.

Як оголосив уряд БіГ, були задіяні численні підрозділи Збройних сил БіГ.

«Були терміново задіяні інженерні підрозділи, рятувальні підрозділи та гелікоптер Збройних сил Боснії та Герцеговини з метою термінового надання допомоги цивільній владі у реагуванні на стихійне лихо – сильні повені та зсуви на ширшій території муніципалітет Ябланіца», – повідомила пресслужба президії Боснії та Герцеговини.

Читайте також:

Теги: гелікоптер річка землетрус повінь Боснія і Герцеговина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
7 вересня, 13:04
Російський Мі-8 постраждав від юних паліїв
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
11 вересня, 10:48
В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією
Негода у Європі: «Укрзалізниця» назвала рейси, графік яких змінено
15 вересня, 22:51
У Європі тривають масштабні повені
Повені в Європі: «Укрзалізниця» попередила про зміни в рейсах до України
17 вересня, 10:33
Наслідки повені в польському місті Клодзко
Учені з'ясували причину смертоносних повенів у Європі
17 вересня, 12:07
Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів у воді не виявлено
Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції
18 вересня, 12:19
У Десні в пунктах водозаборів у Броварах та Києві кисневий режим в нормі
Міндовкілля повідомило про якість води у Десні та Сеймі
19 вересня, 11:53
Офіційний представник Японського метеорологічного агентства виступає під час прес-конференції в Токіо після спостереження цунамі на острові Хатідзьо
В Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах
24 вересня, 06:42
Жителі Одещини відчули землетрус
Жителі Одещини відчули землетрус
Сьогодні, 11:49

Соціум

Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела
Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела
Боснія і Герцеговина страждає від повені та наслідків землетрусу: є загиблі
Боснія і Герцеговина страждає від повені та наслідків землетрусу: є загиблі
Тайфун затопив великий заповідник у Таїланді, евакуйовано 100 слонів (фото, відео)
Тайфун затопив великий заповідник у Таїланді, евакуйовано 100 слонів (фото, відео)
Стало відомо, що Путін робитиме у свій день народження
Стало відомо, що Путін робитиме у свій день народження
Проблему забруднення водойм вирішено? Вчені знайшли бактерію, яка руйнує пластик
Проблему забруднення водойм вирішено? Вчені знайшли бактерію, яка руйнує пластик
Які країни перестали любити туристів: перелік
Які країни перестали любити туристів: перелік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
20K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
9842
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
9000
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
7730
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
6784
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua