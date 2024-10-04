Боснія і Герцеговина страждає від повені та наслідків землетрусу: є загиблі

У ніч проти п’ятниці потужна злива пройшла у Боснії і Герцеговині

За останньою інформацією, річка Неретва вийшла з берегів

Землетрус магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера був зареєстрований у Боснії і Герцеговині сьогодні вранці в районі Ябланиці, повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус зафіксовано о 6:02.

Згідно з неофіційною інформацією, кількість загиблих в результаті повеней і зсувів в Ябланиці зросла до понад 10 осіб, повідомляє Sarajevo Times.

Минулої ночі Ябланіца постраждала від сильних опадів, що спричинило численні проблеми, тому Гірська рятувальна служба викликала всіх громадян, які можуть допомогти в рятувальній операції.

За останньою інформацією, річка Неретва вийшла з берегів.

На позачерговій сесії президія Боснії і Герцеговини прийняла одноголосне рішення залучити ресурси Збройних сил Боснії і Герцеговини на ширшій території муніципалітету Ябланіца.

Як оголосив уряд БіГ, були задіяні численні підрозділи Збройних сил БіГ.

«Були терміново задіяні інженерні підрозділи, рятувальні підрозділи та гелікоптер Збройних сил Боснії та Герцеговини з метою термінового надання допомоги цивільній владі у реагуванні на стихійне лихо – сильні повені та зсуви на ширшій території муніципалітет Ябланіца», – повідомила пресслужба президії Боснії та Герцеговини.