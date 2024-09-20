Україна стала привабливим ринком для балканських виробників зброї – The Economist

Балканські країни використовують зброю як політичний інструмент для зближення з США та ЄС

Особливий інтерес України та її союзників до зброї балканських виробників пов'язаний з їхньою здатністю виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і стандарту НАТО

З 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази, а з моменту вторгнення в Україну було поставлено боєприпасів на суму близько 800 млн євро. Експорт Боснії за перші чотири місяці 2024 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє The Economist.

Як зазначив представник аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy Ясмін Муянович, заводи Боснії з виробництва боєприпасів працюють цілодобово.

The Economist наголошує особливий інтерес України та її союзників до зброї балканських виробників пов'язаний з їхньою здатністю виробляти боєприпаси та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Балканська зброя, як правило, дешева: снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.

І в Боснії, і в Сербії діють закони, які забороняють продавати зброю в зони бойових дій. Але вони знайшли обхідні шляхи через третіх осіб. Америка, наприклад, є основним покупцем набоїв з Боснії, які вона перенаправляє в Україну.

Сербія, попри свою відмову запровадити санкції проти Росії, переправляє тисячі артилерійських снарядів через Чехію, Туреччину та багато компаній, які займаються виробництвом снарядів. Для деяких регіональних урядів це можливість завоювати політичний авторитет у США та Євросоюзу. Особливо це стосується тих, хто прагне вступити до ЄС, зокрема Боснія та Албанія. Україна має вигоду від цього.

Крім того, для президента Сербії Александара Вучича продаж зброї Україні є частиною його стратегії балансування між Заходом і Росією. Що також є хорошим бізнесом, зазначає The Economist.

Нагадаємо, через два роки після повномасштабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею.

До слова, Латвія відновлює призов до армії для чоловіків від 18 до 27 років, щоб утримати Росію від вторгнення до Європи.