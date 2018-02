Британець знайшов акулу в саду

Хижа риба була мертвою

Житель графства Кент (Велика Британія) знайшов у своєму саду котячу акулу. Про це повідомляє видання Mirror.

За словами Джеймса Хілла, він готував на кухні каву, коли його здивований батько повідомив, що на задньому дворі будинку знаходиться котяча акула. Вони думають, що хижа риба могла з’явитись в саду через чайку або баклана. Птах, ймовірно, не зміг втримати свою здобич і впустив її.

Чоловік також зазначив, що акула, довжина якої складала близько 60 сантиметрів, була вже мертвою.

Shark turns up in bloke’s back garden in Kent after falling from sky https://t.co/gG2126QIuf pic.twitter.com/xqFaYJpJnk