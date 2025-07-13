Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
Свято випускників у США закінчилось стріляниною
фото: x.com/TrueCrimeUpdat

Унаслідок стрілянини чотирьох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували

В американському місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали четверо людей, нападник з місця події втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За словами місцевої поліції, стрілянина пролунала близько 15:00 за місцевим часом 12 липня. У цей момент на заході перебувало чимало людей, зокрема жінки та діти. Атмосфера була святковою, допоки не пролунав вогонь.

Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені фото 1

«Усі просто добре проводили час, – розповів очевидець Джефф Герман. – А потім раптом почалася стрілянина. Маленькі діти, немовлята – усі попадали на землю. Це було жахливо, просто жахливо», – додав він.

Після перших пострілів серед присутніх почалася паніка: люди розбігалися або ховалися, лягаючи на землю.

Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені фото 2

Унаслідок стрілянини чотирьох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували. За інформацією джерел, усі поранені перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю наразі немає.

Поліція Чаттануги розпочала розслідування та поки не надала опису ймовірного нападника. Також наразі невідомі мотиви стрілка. Правоохоронці запевняють, що загрози для громадськості наразі немає.

Влада закликала громадян, які стали свідками події, надати будь-яку інформацію, що може допомогти у встановленні особи зловмисника.

Нагадаємо, уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло щонайменше десятеро людей.

Також у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. 10 людей загинули внаслідок стрілянини.

 

Читайте також:

Теги: поранення стрілянина розслідування школа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій
Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій
3 липня, 17:53
Адміністрація Трампа розглядає заборону в’їзду до США для громадян 36 країн
36 країн можуть потрапити під заборону на в’їзд до США: перелік
16 червня, 00:21
Ізраїльський канал повідомляв, що США приєднаються до ударів по Ірану
Ізраїль чекає на допомогу США в атаці на Іран – CNN
18 червня, 00:43
Союзники переконали Трампа, що Іран близький до отримання ядерної зброї
Коли США вдарять по Ірану? Bloomberg спрогнозував терміни
19 червня, 09:28
Збройні сили США використовують авіаносці для проектування потужності в будь-якій точці світу
США перекидають третій авіаносець ближче до Ізраїлю – CNN
18 червня, 20:49
США готові вдарити про Ірану новою бомбою
США готуються запустити на Іран найпотужнішу з усіх бомб
19 червня, 17:21
США планують нові санкції проти Росії
США анонсували 500-відсоткові мита для торгових партнерів Росії
30 червня, 07:43
Певні особи можуть втратити громадянство у США
США почали позбавляти громадянства за певні види злочинів
2 липня, 08:08
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
10 липня, 08:36

Соціум

Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
43K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
28K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
14K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
7157
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua