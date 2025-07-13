Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені

Унаслідок стрілянини чотирьох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували

В американському місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали четверо людей, нападник з місця події втік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

За словами місцевої поліції, стрілянина пролунала близько 15:00 за місцевим часом 12 липня. У цей момент на заході перебувало чимало людей, зокрема жінки та діти. Атмосфера була святковою, допоки не пролунав вогонь.

«Усі просто добре проводили час, – розповів очевидець Джефф Герман. – А потім раптом почалася стрілянина. Маленькі діти, немовлята – усі попадали на землю. Це було жахливо, просто жахливо», – додав він.

Після перших пострілів серед присутніх почалася паніка: люди розбігалися або ховалися, лягаючи на землю.

Унаслідок стрілянини чотирьох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували. За інформацією джерел, усі поранені перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю наразі немає.

Поліція Чаттануги розпочала розслідування та поки не надала опису ймовірного нападника. Також наразі невідомі мотиви стрілка. Правоохоронці запевняють, що загрози для громадськості наразі немає.

Влада закликала громадян, які стали свідками події, надати будь-яку інформацію, що може допомогти у встановленні особи зловмисника.

Нагадаємо, уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина в одній зі шкіл. Унаслідок події загинуло щонайменше десятеро людей.

Також у шведському місті Еребру, що в центральній частині країни, 4 лютого сталася стрілянина в одній зі шкіл. Зазначається, що щонайменше п’ять людей отримали поранення, серед них одну особу було госпіталізовано. 10 людей загинули внаслідок стрілянини.