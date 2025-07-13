На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника

На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом

У Румунії на пляжі курорту Ефоріє-Суд знайшли невідомий предмет, який схожий на уламок безпілотника. Як інформує «Главком», про це повідомляє Adevărul.

Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка. Після цього він одразу повідомив владу про знахідку. Туристи стверджують, що це було крило дрона.

На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили Міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку, щоб точно визначити, що являє собою невідомий об'єкт.

Станом на зараз пляжі на курорті Ефоріє-Суд повні туристів.

Інших деталей не повідомляють.

Ще в жовтні 2024 року радіолокаційні системи Румунії зафіксували два сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. На їхнє перехоплення в повітря було піднято два F-16, але винищувачі не змогли візуально виявити дрони до того, як вони зникли з радарів.

Раніше стало відомо, що румунські військові виявили в дельті Дунаю рештки російського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні.