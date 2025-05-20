Британець встановив світовий рекорд, піднявшись на Еверест 19 разів

Рекордсмену-британцю, який 19 разів підкорив Еверест, 51 рік

Британський альпініст Кентон Кул здійснив своє 19-те сходження на вершину Евересту, встановивши новий світовий рекорд серед туристів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Він піднявся на 8 849-метрову вершину разом із непальським шерпою Дорджі Г’ялдженом, який, у свою чергу, досяг вершини вже 23-й раз.

51-річний гірський гід Кентон Кул із південного заходу Англії вперше підкорив Еверест у 2004 році і з того часу майже щороку повторював сходження.

Винятками стали 2014, 2015 та 2020 роки, коли сезони були скасовані через лавину, землетрус та пандемію COVID-19.

Попри те, що шерп Камі Ріта залишається абсолютним рекордсменом із 30 сходженнями на Еверест, досягнення Кула є найвищим серед альпіністів, які не є шерпами.

Шерпи – це народ, що мешкає в Східному Непалі, поблизу гори Джомолунгма, а також в Індії й Тибеті. Шерпи часто беруть участь у сходженнях на гірські вершини як носильники та провідники, через це терміном «шерп» часто називають усіх гімалайських провідників, попри їхню етнічну приналежність.

Нагадаємо, альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка за добу піднялася на два восьмитисячники, гори Еверест і Лхоцзе.

До слова, британські вчені з Університету Лідса (UOL) спільно з колегами з Університету Аберствіта піднімуться на Еверест, щоб вивчити танення льодовика Кхумбу. Його зникнення може мати катастрофічні наслідки для населення кількох країн, залежних від гімалайських водних ресурсів.

Льодовики Гімалаїв залишаються життєво важливим джерелом води для мільйонів людей у ​​Непалі, Індії, Пакистані та інших країнах регіону. Вода з льодовика використовується для зрошення, санітарії та гідроенергетики.

Однак зміни у швидкості танення льодовиків можуть поставити під загрозу цей ресурс, особливо в передгір'ях, де населення особливо вразливе до нестачі води.