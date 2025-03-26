Танення льодовика на Евересті може лишити без води мільйони людей

Науковці готуються дослідити, чому лід так швидко тане на Евересті

Вода з льодовиків у Гімалаях є життєво важливим ресурсом для населення

Британські вчені з Університету Лідса (UOL) спільно з колегами з Університету Аберствіта піднімуться на Еверест, щоб вивчити танення льодовика Кхумбу. Його зникнення може мати катастрофічні наслідки для населення кількох країн, залежних від гімалайських водних ресурсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт UOL.

Льодовики Гімалаїв залишаються життєво важливим джерелом води для мільйонів людей у ​​Непалі, Індії, Пакистані та інших країнах регіону. Вода з льодовика використовується для зрошення, санітарії та гідроенергетики. Однак зміни у швидкості танення льодовиків можуть поставити під загрозу цей ресурс, особливо в передгір'ях, де населення особливо вразливе до нестачі води.

Експедиція зосередиться на Західному цирку, де, на думку фахівців, інтенсивне сонячне випромінювання викликає танення снігу навіть за негативних температур повітря.

Дослідники працюватимуть на висоті понад 6000 метрів над рівнем моря, пробуривши льодовик для вимірювання температури льоду. Їм належить подолати льодопад Кхумбу – один із найнебезпечніших ділянок маршруту на Еверест. Спорядження буде доставлено на вертоліт, а команда розіб'є табір на льоду, де нічні температури опускаються нижче за 10 градусів морозу.

Для буріння свердловин та збирання даних вчені використовуватимуть сонячні батареї, акумулятори та пропан, оскільки традиційні джерела енергії на такій висоті ненадійні. Дані передаватимуться в реальному часі через супутники, що скоротить необхідність у додаткових поїздках.

Попередні дослідження показали, що температура льоду в нижніх частинах льодовика Кхумбу вища, ніж очікувалося. Нові дані допоможуть покращити кліматичні моделі, які використовуються для прогнозування змін льодовиків та водопостачання у регіоні.

Нагадаємо, дослідники вважають, що гора Еверест переживає певний стрибок зростання й за останні 89 тис. років зросла на 15-50 метрів.

До слова, американське космічне агентство NASA заявило, що глобальний рівень моря в 2024 році піднявся більше, ніж очікувалося, через теплове розширення морської води і танення крижаних покривів і льодовиків.