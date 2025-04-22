На Буковині встановили рекорд у катанні великодніх яєць

На Буковині існує давня традиція: щороку у Світлий понеділок, після Великодня, діти грають у незвичайну гру – викочування писанок

Рекорд офіційно зафіксував представник Національного реєстру рекордів України

Разом із дітьми, їхніми батьками, духовенством та громадою на Буковині встановили рекорд України: у наймасовішому катанні великодніх яєць у дерев'яному жолобі взяли участь 423 учасники. Рекорд офіційно зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка.

«На Буковині існує давня традиція: щороку у Світлий понеділок, після Великодня, діти грають у незвичайну гру – викочування писанок. У Мамаївському храмі Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України цю традицію активно підтримують уже понад два десятиліття. Цього року настоятель храму, капелан Чернівецького прикордонного загону отець Іоан, вирішив зробити крок далі – встановити рекорд України за найбільшою кількістю учасників, які одночасно грають у цю гру», – розповів Запаранюк.

Таким чином, у наймасовішому катанні великодніх яєць у дерев'яному жолобі взяли участь 423 учасники. Рекорд офіційно зафіксував представник Національного реєстру рекордів України.

7 фото На весь екран











фото: начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк У наймасовішому катанні великодніх яєць у дерев'яному жолобі взяли участь 423 учасники

«Було надзвичайно радісно бачити, як діти щиро захоплювалися грою, наповнювали довкола простір радістю, теплом і дружньою атмосферою. Переможці отримали подарунки, а найбільшим дарунком для всіх стали незабутні емоції, нові знайомства, спільна радість і віра в добро», – підкреслив Запаранюк.

Згідно з правилами, кожен учасник мав котити писанку дерев’яним жолобом. Якщо писанка торкається інших, гравець забирає собі свою та всі інші, яких вона торкнулася. Перемагає той, у кого після визначеної кількості спроб залишається найбільше писанок.

Крім того, під час заходу також підписали меморандуми про співпрацю:

між Чернівецько-Буковинською єпархією ПЦУ та Мамаївською територіальною громадою;

між Мамаївською громадою та 31 прикордонним загоном імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.

Нагадаємо, у Чернігові на Великдень усі християнські конфесії об’єдналися в молитві за Україну. «І саме цього дня у Чернігові відбулася духовна подія, рівній якій ще не було. Представники всіх християнських конфесій зібралися разом на спільну Великодню молитву за мир для України», – зазначають місцеві мешканці.