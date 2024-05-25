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Українська альпіністка встановила два рекорди за день

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська альпіністка встановила два рекорди за день
Своє сходження на Еверест і Лхоцзе українка присвятила загиблому воїну Грянику Олександру
фото: Антоніна Самойлова/Instagram

Українська спортсменка вже втретє піднялася на Еверест

Альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка за добу піднялася на два восьмитисячники, гори Еверест і Лхоцзе. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка розпочала свою експедицію 17 квітня. У перші дні вона почала відчувати перші симптоми коронавірусу, тож вимушена була повернутися на лікування в Катманду. А вже після лікування 22 травня Самойлова підняла український прапор на вершині Евересту, де було написано: «Still fighting for freedom». Тим самим альпіністка нагадала світу, що українці досі борються за свою свободу.

«Пам'ятаю, як я вже спускалася з вершини і на сходах Хіларі (це технічно складна ділянка Евересту біля вершини) помітила альпініста з Кенії, який йшов без кисню на вершину. Він створив чергу, адже вже був без сил. Я подумала про себе: «Буде смерть сьогодні», – і мені стало дуже моторошно», – пригадала Антоніна.

Наступного дня вона дізналася, що цей чоловік помер, навіть не дійшовши до вершини.

Після сходження на Еверест в ніч на 23 травня українка почала збиратися на Лхоцзе і вже о шостій ранку була на вершині гори. Цього ж дня вона повернулася до базового табору. Загалом без сну Самойлова протрималася 65 годин.

Своє сходження українка присвятила загиблому воїну Грянику Олександру, який все життя мріяв зійти на Еверест. Альпіністка підняла його фото на вершину світу і зробила світлину на пам’ять.

Нагадаємо, що у травні минулого року альпіністка Антоніна Самойлова вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі – гору Еверест.

Теги: альпінізм Еверест українці спорт

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