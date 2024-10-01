Найвища вершина планети продовжує зростати: вчені назвали феномен Евересту

Вчені: Еверест – це щось на зразок аномалії, його вершина приблизно на 250 метрів вища за інші найвищі гори Гімалаїв

Еверест, ймовірно, зазнає додаткового підвищення в результаті ерозії сусідніх річок

Дослідники вважають, що гора Еверест переживає певний стрибок зростання й за останні 89 тис. років зросла на 15-50 метрів. Про це повідомляє The Guardian.

Як відомо, Гімалаї утворилися приблизно 50 млн років тому, коли Індійський субконтинент врізався в Євразійську тектонічну плиту, хоча останні дослідження показали, що краї цих плит були дуже високо перед зіткненням. Оскільки процес все ще триває, гірський хребет продовжує підійматися вгору.

Експерти кажуть, що Еверест, висота якого зараз становить 8849 м, зазнає додаткового підвищення своєї висоти в результаті ерозії сусідніх річок.

«Наше дослідження демонструє, що навіть найвища вершина світу піддається постійним геологічним процесам, які можуть вимірно вплинути на її висоту протягом відносно короткого геологічного періоду часу», – сказав професор Цзінген Дай, співавтор дослідження з Китайського університету наук про Землю в Пекіні.

За його словами, Еверест – це щось на зразок аномалії, його вершина приблизно на 250 метрів вища за інші найвищі гори Гімалаїв. Крім того, дані свідчать про розбіжності між довгостроковими та короткостроковими темпами підйому Евересту.

Експерти створили комп’ютерні моделі для дослідження еволюції річкових мереж у Гімалаях. Їхні результати свідчать про те, що приблизно 89 тис. років тому верхня течія річки Арун, яка лежить на північ від Евересту, злилася з її нижньою течією в результаті ерозії останньої на північ. Результатом стало те, що вся довжина річки Арун стала частиною системи річки Косі.

Команда припускає, що зміна маршруту призвела до збільшення ерозії річки поблизу Евересту та утворення ущелини річки Арун.

Дослідники кажуть, що зменшення ваги земної кори внаслідок видалення цього матеріалу призвело до підняття навколишньої землі – процес, відомий як ізостатичний відскок. За оцінками команди, цей процес підіймає Еверест приблизно на 0,16-0,53 мм на рік, а його сусідні вершини Лхоцзе та Макалу, четверта та п’ята вершини світу відповідно, зазнають подібного підйому.

Нагадаємо, українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекордзійшовши на два складних восьмитисячники Еверест та Лхоцзе за добу. Одночасно з цим вона стала першою жінкою в історії українського альпінізму, хто тричі піднявся на Еверест і тричі підіймав прапор України на найвищій точці планети.

До слова, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі – Еверест – з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.