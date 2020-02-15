Британія змінює вимоги до мігрантів



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Уряд загалом дотримуватиметься рекомендацій, висунутих незалежним Консультативним комітетом з міграції

Уряд Бориса Джонсона підтримав впровадження з наступного року нової імміграційної системи Великої Британії, заснованої на балах.

Про це повідомляє Politico.

«Уряд Бориса Джонсона схвалив запровадження з наступного року імміграційної системи, яка базується на балах. Вона має на меті зменшити залежність Великої Британії від низькооплачуваних працівників з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Джонсон наголосив, що імміграційна реформа, яка буде презентована в парламенті у березні, дозволить країні залишатися «відкритою та гостинною для талантів», але водночас менш залежною від «низькокваліфікованої робочої сили».

Очікується, що уряд загалом дотримуватиметься рекомендацій, висунутих незалежним Консультативним комітетом з міграції. Зокрема, мається на увазі зниження порогового рівня заробітної плати для деяких працівників з 30 тис. до 25,6 тис. фунтів стерлінгів.

Відповідно до нової системи, кандидати отримають більше балів, якщо вони подадуть заявку на роботу в критично важливих державних секторах, таких як охорона здоров’я й освіта. Також ураховуватися знання англійської мови, рівень освіти, вік і бажання працювати за межами Лондона.

Нова система набуде чинності з січня 2021 року.

Як повідомлялося, Джонсон представив оновлений після Brexit уряд.

Нагадаємо, Верховний Суд США дав згоду на ініціативу адміністрації президента Дональда Трампа з запровадження більш жорстких правил для мігрантів. Нововведення полягають у відмові у наданні посвідки на постійне проживання тим мігрантам, які у майбутньому можуть потребувати державної допомоги.