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    У світі

    Британія змінює вимоги до мігрантів

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    Британія змінює вимоги до мігрантів

    Уряд загалом дотримуватиметься рекомендацій, висунутих незалежним Консультативним комітетом з міграції

    Уряд Бориса Джонсона підтримав впровадження з наступного року нової імміграційної системи Великої Британії, заснованої на балах.

    Про це повідомляє Politico.

    «Уряд Бориса Джонсона схвалив запровадження з наступного року імміграційної системи, яка базується на балах. Вона має на меті зменшити залежність Великої Британії від низькооплачуваних працівників з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, Джонсон наголосив, що імміграційна реформа, яка буде презентована в парламенті у березні, дозволить країні залишатися «відкритою та гостинною для талантів», але водночас менш залежною від «низькокваліфікованої робочої сили».

    Очікується, що уряд загалом дотримуватиметься рекомендацій, висунутих незалежним Консультативним комітетом з міграції. Зокрема, мається на увазі зниження порогового рівня заробітної плати для деяких працівників з 30 тис. до 25,6 тис. фунтів стерлінгів.

    Відповідно до нової системи, кандидати отримають більше балів, якщо вони подадуть заявку на роботу в критично важливих державних секторах, таких як охорона здоров’я й освіта. Також ураховуватися знання англійської мови, рівень освіти, вік і бажання працювати за межами Лондона.

    Нова система набуде чинності з січня 2021 року.

    Як повідомлялося, Джонсон представив оновлений після Brexit уряд.

    Нагадаємо, Верховний Суд США дав згоду на ініціативу адміністрації президента Дональда Трампа з запровадження більш жорстких правил для мігрантів. Нововведення полягають у відмові у наданні посвідки на постійне проживання тим мігрантам, які у майбутньому можуть потребувати державної допомоги.

    реформа мігранти Brexit Велика Британія
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