Джонсон представив оновлений після Brexit уряд

Угода передбачає впорядкований вихід Британії з блоку й охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи з Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру і Гібралтару.

Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для того, щоб громадяни й підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Протягом нього ЄС і Британія мають узгодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року. Єврокомісія ухвалить широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має затвердити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.