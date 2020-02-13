Джонсон представив оновлений після Brexit уряд
Джонсон призначив шість нових міністрів
Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон вніс зміни до склад Кабінету міністрів.
Про це повідомляє пресслужба прем'єрміністра Британії.
Зазначимо, свої посади в оновленому Кабінеті міністрів зберегли міністр закордонних справ Домінік Рааб, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр юстиції Роберт Бакленд і міністр оборони Бен Воллес.
Також зберегли свої портфелі:
- Майкл Гоув - міністр з особливих доручень;
- Метт Хенкок - міністр охорони здоров'я і соціальних справ;
- Елізабет Трас - міністр зовнішньої торгівлі;
- Саймон Харт - міністр у справах Уельсу;
- Алістер Джек - міністр у справах Шотландії;
- Грант Шеппс - міністр транспорту;
- Роберт Дженрик - міністр житлового будівництва, у справах регіонів та місцевого самоврядування;
- Гевін Вільямсон - міністр освіти;
- Териз Коффі - міністр з питань праці і пенсій.
В якості нових членів уряду були призначені Енн-Марі Тревелиан (міністр з питань міжнародного розвитку), Алок Шарма (міністр у справах бізнесу), Олівер Дауден (міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту), Брендон Льюїс (міністр у справах Північної Ірландії), Джордж Юстіс (міністр охорони навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарського розвитку).
Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для того, щоб громадяни й підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов. Протягом нього ЄС і Британія мають узгодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року. Єврокомісія ухвалить широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має затвердити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес. Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.
Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібен для того, щоб громадяни й підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.
Протягом нього ЄС і Британія мають узгодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства на основі Політичної декларації, яку сторони узгодили в жовтні 2019 року. Єврокомісія ухвалить широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має затвердити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.
Перехідний період може бути продовжено лише один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.