«Це дуже потужна зброя»: Джонсон обговорює зі США відключення Росії від Swift

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що відключити Росію від Swift можна завдяки партнерам у США

«Немає сумніву, що це була б дуже потужна зброя», – сказав Джонсон про можливість відключення РФ від системи Swift

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обговорює зі Сполученими Штатами Америки можливість відключити Російську Федерацію від міжнародної міжбанківської системи Swift через загострення навколо України. Про це повідомляє Reuters.

«Немає сумніву, що це була б дуже потужна зброя», – сказав Джонсон про можливість відключення РФ від Swift.

Він додав, що зробити це можна завдяки партнерам у США, саме тому Велика Британія зараз проводить із ними переговори щодо цього питання.

«Я боюся, що це дійсно може бути розгорнуто лише за сприяння Сполучених Штатів. Ми обговорюємо це», – сказав Джонсон.

Він також заявив, що Росія має план «блискавичної війни» в Україні.

Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

23 січня МЗС Британії оприлюднило заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні. Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником окупаційного уряду має стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв. Натомість «намісник Путіна в Україні» Мураєв бідкається, шо його підставили.

Напередодні Джонсон заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії новою Чечнею.

Також ЗМІ з'ясували, що Британія підтримує відключення Росії від системи Swift.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України. Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

25 січня МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України.