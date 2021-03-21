Український винахідник аплікаторів помер від Covid-19

Микола Ляпко створив свою унікальну технологію голкотерапії, яка широко використовується у медичній практиці

Відомий лікар та винахідник аплікаційних пристроїв Микола Ляпко помер від ускладнень коронавірусу

Відомий донецький лікар, розробник широко застосовуваних однойменних аплікаторів Микола Ляпко помер від ускладнень коронавірусу.

Про це 21 березня повідомив колишній в’язень «ДНР», вчений-релігієзнавець Ігор Козловський.

«Пішов у засвіт мій великий друг, чудова людина і відомий лікар та винахідник аплікаційних пристроїв Микола Ляпко, з яким ми тісно і щиро дружили понад 40 років. Ковід забрав людину з великим люблячим серцем», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Микола Ляпко народився 13 травня 1954 року у Донецьку. З 1983 року працював лікарем швидкої допомоги у Мар'їнці. У 1989 році, після успішного закінчення курсів, став лікарем-голкорефлексотерапевтом.

Ляпко створив свою унікальну технологію голкотерапії, яка широко використовується у медичній практиці. Аплікатори Ляпка — це гумові еластичні пластини або ролики з зафіксованими на них в особливому порядку голками. Для виготовлення голок використовують цинк, мідь, залізо, нікель і срібло.

До слова, напередодні в Одесі від коронавірусу помер відомий дитячий анестезіолог.

Також цього тижня у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер головний лікар клінічної лікарні №4, депутат Дніпропетровської обласної ради Костянтин Чебанов.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 березня, в Україні виявлено 11145 нових хворих на Covid-19. Це на 4147 осіб менше, ніж за попередню добу.