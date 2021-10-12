Створено машину, що видобуває воду з повітря та може працювати навіть у пустелі (відео)

Стартап вже забезпечує водою населення районів, що потерпають від посух

Іспанський інженер Енріке Вега побудував машину, яка витягує воду з розрідженого повітря. Технологія використовує електрику для конденсації водяної пари. Про це повідомляє Reuters.

Агрегат може принести значну користь мешканцям тих регіонів, де не вистачає води, а також може використовуватися навіть у пустелях.

Винахід 82-річного Енріке Веги став результатом посухи, із якою стикнулася Іспанія на початку 1990-х років та яка тривала п'ять років. Принцип роботи машини такий, як і у кондиціонера. Пристрій використовує електрику для охолодження навколишнього повітря, а після успішно конденсує водяну пару. Нещодавно Вега покращив можливості свого винаходу, забезпечивши його здатність працювати за екстримально високих температур.

Крім надання водних розчинів для харчової промисловості та охорони здоров'я, компанія заснована інженером, вже постачає обладнання для сіл і малих міст у регіонах, що потерпають від браку води, через неурядову організацію (НУО) Water Inception. Менша модель машини може виробляти 50–70 л води на день, а більша – до 5 тис. л на день.

Також вже встановлено машину продуктивністю 500 л на день у таборі біженців недалеко від Тріполі в Лівані.

Нагадаємо, український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt.

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