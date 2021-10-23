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    Індійську армію можуть озброїти списами-тризубами (відео)

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    Індійську армію можуть озброїти списами з електрошокером - Індійську армію можуть озброїти списами-тризубами (відео)
    Індійську армію можуть озброїти списами з електрошокером
    фото: Кадр з відео / Hindustan Times News

    Всі винаходи для індійських військових оснащені електрошокером

    Після зіткнень з прикордонниками Народно-визвольної армії Китаю, індійські силовики замовили у стартапа Apasteron Private Limited розробку новітніх озброєнь для запобігання майбутніх провокацій. Про це повідомляє Hindustan Times.

    Стартап Apasteron Private Limited в числі іншого розробив тризуб з електрошокером на вилах.

    Крім електричного трезубця, стартап з міста Нойда в штаті Уттар-Прадеш розробив величезний сяючий синій щит «Ваджра» для захисту від можливого нападу і боксерські рукавички з кастетом.

    При цьому всі ці винаходи оснащені електрошокером.

    Видання пише, що незабаром буде вирішуватися питання про те, чи буде це озброєння реально використовуватися індійськими прикордонниками.

    До слова, Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським верфям будуть передані технології з їх будівництва.

    Теги: військові Індія технології озброєння
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    Індійську армію можуть озброїти списами-тризубами (відео)