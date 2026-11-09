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Британський словник Collins обрав слово 2026 року: що означає «могінг»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британський словник Collins обрав слово 2026 року: що означає «могінг»
«Могінг» став словом року за версією словника Collins
фото: sud.ua

Популярність цього вислову за рік зросла на 210%

Британський словник англійської мови Collins визначив словом 2026 року «mogging» («могінг»). Цей сленговий вислів став особливо популярним серед представників поколінь Z та Альфа, а частота його використання протягом року зросла на 210%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Collins.

Слово «mogging» означає перевершувати або затьмарювати іншу людину, найчастіше завдяки зовнішності. Його використовують переважно в жартівливому контексті, коли хочуть наголосити на чиїйсь перевазі над іншими.

Наприклад, якщо одна людина помітно вирізняється своєю зовнішністю серед інших, у молодіжному сленгу можуть сказати, що вона їх «могнула». Водночас вислів застосовують і в ширшому значенні, коли хтось перевершує інших за певними характеристиками.

Особливого поширення слово набуло серед представників покоління Z та покоління Альфа. Спочатку його активно використовували в інтернет-спілкуванні, однак згодом воно вийшло за межі соціальних мереж і стало частиною повсякденної мови молоді.

Популярний англомовний вислів уже проник і в український підлітковий сленг. Зокрема, молодь почала використовувати слово «могнути», коли йдеться про ситуацію, у якій одна людина затьмарила або перевершила іншу.

Керівний директор Collins Алекс Бікрофт пояснив, що під час визначення слова року укладачі словника відстежують частоту використання слів та аналізують закономірності їхнього поширення. Це допомагає виявляти нові мовні тенденції та визначати вислови, які набувають особливої популярності.

За словами Бікрофта, вибір «mogging» словом року демонструє, як молодші покоління впливають на розвиток сучасної англійської мови та формують нові мовні звички.

«Це чудовий приклад того, як покоління Z та покоління Альфа підхопили слово й перетворили його на жартівливий сленг, зробивши мову своєю і «могнувши» всіх нас!» – зазначив він.

Керівник Collins також наголосив, що рішення відзначити саме цей вислів показує, як кожне покоління залишає власний слід у мові.

Нагадаємо, торік британський словник Collins обрав словом року «vibe coding» – термін, який означає використання штучного інтелекту для написання програмного коду за допомогою інструкцій природною мовою.

Раніше Оксфордський словник назвав словом 2025 року «рейджбейт» (rage bait). Так позначають інтернет-контент, спеціально створений для провокування гніву або обурення аудиторії.

Теги: молодь інтернет словник

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