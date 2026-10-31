Радіодиктант-2026: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці

Радіодиктант-2026: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиціМовне питання №81
Як українською писати Halloween?
«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».
Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!
У вівторок, 27 жовтня, уся країна писала Радіодиктант національної єдності. Текст «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран війни Артур Дронь. Розберемо сьогодні правопис 10 цікавих слів із тексту.
- Направду. Розмовний прислівник. Як і «насправді», не є вставним словом і комами не відокремлюється.
- Пів хвилини. Згідно з правописом (§ 36 «Складні іменники») невідмінюваний числівник «пів» зі значенням «половина» пишемо з наступним іменником окремо: пів аркуша, пів години, пів літра, пів яблука, пів України тощо. Але якщо це єдине поняття, то пишемо разом: «піваркуш», «півколо», «півкуля» тощо. У диктанті було так: «крізь пів хвилини й дóби». Тобто маємо логічну неузгодженість: крізь скільки і крізь що. Мало бути «крізь півхвилини» (від «півхвилина» у множині). І хоча слова «півхвилина» немає у словниках, це міг бути індивідуально-авторський неологізм, утворений за аналогією до «піваркуша» чи «півкола».
- Впівсили. Пишемо разом, бо це прислівник, що означає «наполовину сили, не на повну силу».
- Різьбяр. Перед «я» апостроф не ставимо, бо перед буквою на позначення губного звука «б» є інша буква, що належить до кореня. (Див. § 7 правопису.)
- Гіперсильно. Пишемо разом, як усі слова з першою іншомовною частиною, що визначає кількісний вияв чого-небудь: як екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, прем’єр-, преміум-, супер-, топ-, ультра- (див. § 35 правопису). «Гіпер» – вищий від звичайного.
- Довго-довго. Пишемо з дефісом. Це складний прислівник, утворений повторенням слова (див. § 41).
- Хоч-не-хоч. Пишемо з двома дефісами. Це складний прислівник, утворений повторенням основ зі службовим словом між ними (див. § 41).
- Розстібнути. Дієслово, яке вживається рідше, ніж «розстебнути».
- Зеесушний. Згідно з § 61 суфіксальні утворення від звукових абревіатур пишемо малими літерами: оонівець / оонівка / оонівський (від ООН); натовець / натовка / натовський (від НАТО); упівець / упівка / упівський (від УПА). І хоча ЗСУ – це не звукова абревіатура, а буквена, похідні теж треба писати малими літерами.
- Непідвладна часопростору. Згідно з § 44 правопису роздільне написання «не» за наявності залежного слова передбачене тільки для дієприкметників (напр., не засаджена квітами площа). Докладніше писали про це в 73-му випуску.
Загалом можна сказати, що текст невимушений, досить простий, з короткими реченнями та зрозумілими розділовими знаками. Утім, хоча знаки й зрозумілі, тире і двокрапок було багато: тире – пʼять, двокрапок – чотири. А ще було три знаки оклику. Сподіваємося, наші читачі й читачки не наробили багато помилок, а якщо й наробили, то бодай приємно провели час.
• 1 •
Тетяна Жук: Пані Ольго, почула розмову двох жінок. Одна каже: «Нажарила сирників за рецептом Коваленчихи, то вийшли, як шлапаки». Що таке шлапаки і що жінка мала на увазі?
Шлапаки – це старе взуття. Тут варіантів два: або ж сирники вийшли грубої, твердої текстури, як старе взуття, або ж розвалились, як старе взуття. І тут є суперечність, адже розвалитися сирники можуть, тільки якщо текстура занадто ніжна, а не груба. Що саме мала на увазі та жінка, ми вже зʼясувати не зможемо.
• 2 •
Олена Мотика: Як перекласти «на отшибе»? Чи є взагалі відповідники?
Є. На відшибі / одшибі, на стерчку / стирчку (словники Кримського і Єфремова та Виргана і Пилинської). У Ніковського взагалі утворено прислівник: навідшибі. А переклад у Караванського – на відлюдді.
• 3 •
Любов Арханова: Добрий день. Скажіть, будь ласка, «протиріччя» – це калька?
Так. Утворена від рос. «противоречие». Тлумачний словник подає «протиріччя» як «те саме, що суперечність». Тобто первинним є таки «суперечність», а калька, якщо і потрапила до словника, то залишається вторинною.
• 4 •
Олександр Тихий: Читаю в книжці: «Мешкав у квартирі з виглядом на річку». Так переклали «вид». Помилка зрозуміла. А якщо ідеться не про краєвид, а про «вид», скажімо, на стіну, як тоді? Адже ніякий це не краєвид.
Треба перефразовувати. З вікна видно стіну / вікно виходить на стіну і т. д. Словник не наводить «вид» у значенні «краєвид». А скло заднього виду – це скло заднього огляду.
• 5 •
Андрій Барабаш: Почув нещодавно по радіо словосполучення «жити за прибутками». Щось тут не так чи мені здається?
Не здається. Це так неоковирно калькували російське «жить по средствам». А правильно буде – жити відповідно до статків.
• 6 •
Віталія Кравченко: Скажіть, будь ласка, а чим замінити «Доброго ранку!», якщо ранок виявився зовсім недобрим? Чую, що дехто просто каже: «Ранку!». Може просто вітати з ранком?
Ого! Чим уже «доброго ранку» не вгодило, якщо там якраз побажання, а не так звана констатація, як у «добрий день»? «Ранку» звучить дурнувато. Я взагалі вітаюся тільки «добрий ранок» без усіляких заморочок. Це передусім вітання, а побажання можна зробити наприкінці: «Гарного вам дня».
• 7 •
Марина Якименко: Які фемінітиви до «коуч» і «завуч»? Друге – абревіатура, але є ж «нардепка».
Коучиня. А от завуч – завучка (скорочено від «завідувачка»). «Коучка» – не дуже симпатичний фемінітив, бо забагато «к» і звучить, як «квочка».
• 8 •
Сергій Осока: Якщо писати не Юлія Навальна, а Юлія Навальная (щоб підкреслити, що це росіянка), то як його відмінювати: Юлії Навальної чи Юлії Навальной?
В українській мові є нестягнені форми прикметників: зеленая, зеленеє, зеленії, тому «Навальная» може відмінюватись як «Навальної». А якщо хтось хоче «Навальной» (як у російській), то має передавати й російську фонетику: «Навальнай». Але це маячня. Професор Пономарів про таке казав: «Геть дійшли до ручки». Дотримуймося правил української мови.
• 9 •
Оксана Іванова: Як писати Гел(л)овін: з однією «л» чи з двома?
Формально правильно з двома, бо передаємо з власної англійської назви Halloween, а у власних назвах подвоєння зберігається. Однак узвичаїлося написання з однією «л». У корпусі текстів (ГРАК) Геловін трапляється частіше, ніж Гелловін (586 проти 467). Професор Пономарів теж радив писати з однією. Головне – не писати, як росіяни, через «х» та «уі»: Хелоуін. Англійський звук h передаємо як «г»: госпіс (див. § 122 правопису), а w – як «в»: вікенд (див. § 124).
• 10 •
Оксана Мотрій: Як сказати українською «утро вечера мудренее» і «поделом»?
Ранок покаже; катюзі по заслузі.
«Главком»
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