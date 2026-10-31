Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у США побили рекорд дострокового голосування: демократи попереду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у США побили рекорд дострокового голосування: демократи попереду
До дня виборів залишається ще кілька днів – підсумкова кількість дострокових голосів може зрости
фото: Getty Images

Найактивнішими серед дострокових виборців виявилися американці старшого віку, а в окремих штатах прихильники демократів мають значну перевагу

Понад 50 млн американців уже проголосували на проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. За даними Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди (Election Lab), кількість достроково поданих бюлетенів перевищила попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані університету

Станом на 08:56 31 жовтня за східним часом США достроково проголосували 50,34 млн громадян. Це приблизно на 4,4 млн більше, ніж загальна кількість дострокових голосів на проміжних виборах 2022 року. Тоді показник становив 45,9 млн. До основного дня голосування на момент оприлюднення статистики залишалося ще три дні.

Окремо Лабораторія виборчих досліджень оприлюднила дані про партійну належність дострокових виборців. Статистика охоплює 27 штатів, у яких під час реєстрації виборців фіксують їхню партійну приналежність. Загалом у цій вибірці – 24,67 млн осіб.

Серед них:

  • Демократи – 10,7 млн (43,4%).
  • Республіканці – 7,8 млн (31,6%).
  • Виборці, не зареєстровані за однією з двох провідних партій, або представники інших політичних сил, – 6,16 млн (25%).

Різниця між частками зареєстрованих демократів і республіканців становить 11,8 відсоткового пункту.

Розподіл дострокових виборців у США за партійною реєстрацією.
Розподіл дострокових виборців у США за партійною реєстрацією.
скрин: дані Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди

Важливо, що партійна реєстрація не дорівнює голосу за конкретного кандидата. Американські виборці можуть підтримати представника іншої політичної сили, ніж та, до якої належать за реєстрацією. Тому наведені відсотки не можна вважати результатами виборів або частками голосів, отриманих демократами й республіканцями.

Крім того, статистика охоплює лише штати, які оприлюднюють такі відомості. Республіканці традиційно частіше голосують безпосередньо в день виборів, тому остаточне співвідношення між прихильниками двох партій може змінитися.

Регіональні показники також відрізняються. Наприклад, у Пенсильванії демократи становлять 65% дострокових виборців із відомою партійною реєстрацією, а республіканці – 25%. У Флориді ситуація протилежна: прихильники Республіканської партії випереджають демократів приблизно на два відсоткові пункти.

Які вікові групи найчастіше голосують достроково

Лабораторія виборчих досліджень також оприлюднила розподіл виборців за віком. Ці відомості надійшли з 14 штатів і охоплюють понад 11,4 млн осіб. Найбільшу частку становлять американці віком понад 65 років – 44,9%. Ще 37% дострокових виборців належать до вікової групи від 41 до 65 років.

Молодші американці беруть участь у достроковому голосуванні значно рідше. На громадян віком від 26 до 40 років припадає 12,5%, а на молодь від 18 до 25 років – лише 5,7%.

Віковий розподіл американців, які проголосували достроково.
Віковий розподіл американців, які проголосували достроково.
скрин: дані Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди

Ці показники характеризують лише штати, які оприлюднюють вікову статистику. Вони не дають підстав стверджувати, що аналогічне співвідношення спостерігається серед усіх американських виборців.

Про зростання активності також свідчать дані з окремих штатів, де відбуваються конкурентні вибори до Сенату. За аналізом Associated Press, станом на 28 жовтня у Техасі достроково проголосували понад 6,3 млн осіб – на 50% більше, ніж на аналогічному етапі проміжних виборів 2022 року. У Південній Кароліні приріст становив 83%, у Мені – 44%, у Канзасі – 34%, у Мічигані – 32%. Associated Press зазначає, що активність зросла в кількох штатах, які можуть відіграти важливу роль у боротьбі за контроль над Сенатом.

Що показують опитування перед виборами

Перевагу демократів фіксують і загальнонаціональні соціологічні дослідження. За середніми показниками RealClearPolling за період з 8 до 29 жовтня, Демократичну партію підтримують 51,5% опитаних, Республіканську – 43,1%. Різниця становить 8,4 відсоткового пункту. Дані RealClearPolling.

Подібну тенденцію зафіксувало опитування Reuters/Ipsos, проведене 22–26 жовтня. Серед імовірних учасників виборів 53% заявили, що підтримали б кандидата від демократів, а 44% – представника республіканців.

Дослідження також показало рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа. Його діяльність позитивно оцінюють 32% американців. Економічну політику президента підтримують 25% опитаних, а його дії щодо вартості життя – 20%. Результати дослідження оприлюднила компанія Ipsos. 

На тлі цих показників аналітичний центр Cook Political Report 30 жовтня переглянув оцінки 12 виборчих округів Палати представників на користь демократів. За оцінкою аналітиків, партія може отримати від 12 до 25 додаткових місць. У такому разі демократи матимуть змогу повернути контроль над нижньою палатою Конгресу. Для більшості необхідно здобути щонайменше 218 із 435 місць. 

У Сенаті республіканці нині контролюють 53 зі 100 місць. Демократи та двоє незалежних сенаторів, які голосують разом із ними, мають 47 місць. Щоб отримати більшість, демократам необхідно збільшити своє представництво щонайменше на чотири місця. У разі рівного розподілу голосів вирішальним буде голос віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Отже, результати 3 листопада визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу, чи демократи отримають можливість посилити парламентський нагляд за адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про проблеми американських соціологів із прогнозуванням результатів виборів до Конгресу. Після кількох праймеріз, під час яких фактичні результати суттєво відрізнялися від опитувань, експерти звернули увагу на труднощі з визначенням майбутньої явки та точністю моделей.

Читайте також:

Теги: США вибори партії рекорд демократія молодь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США має посилити спостереження за Балтійським морем і захист критично важливих об'єктів
США перекидають морпіхів до Балтики: названо причину
2 жовтня, 08:21
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
7 жовтня, 05:30
Джаред Кушнер і Стів Віткофф обговорять нові пропозиції з українською делегацією
США підготували нові пропозиції щодо завершення війни – Axios
9 жовтня, 01:11
За словами президента, перемовники обговорять питання ППО з європейцями
Президент назвав одну з тем майбутніх переговорів у США
8 жовтня, 21:24
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
13 жовтня, 11:31
Президент запропонував Вашингтону посилити українську ППО
Зеленський пояснив, що має зробити Трамп, якщо хоче зупинити удари по енергетиці РФ
20 жовтня, 12:04
Територію навколо посольства поліція вже розблокувала
Посольство України у Вашингтоні евакуйовано: на місці працювали вибухотехніки
23 жовтня, 19:59
Кремль підтвердив, що розразховує на зустріч двох лідерів, але на іншому майданчику
Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви
25 жовтня, 06:52
Зараз більішсть громадян Ізраїлю арабського походження можуть уникнути служби, але це планують змінити
Лідер опозиції Ізраїлю заявив, що змінить військовий призов у країні після виборів
29 жовтня, 09:08

Політика

Вибори у США побили рекорд дострокового голосування: демократи попереду
Вибори у США побили рекорд дострокового голосування: демократи попереду
Трамп і Путін домовляються про нові переговори
Трамп і Путін домовляються про нові переговори
Президент Фінляндії передав Путіну два послання від Зеленського
Президент Фінляндії передав Путіну два послання від Зеленського
Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву
Гуманітарна місія в Олешках: Меланія Трамп зробила заяву
Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
Японія висунула Росії ультиматум на зустрічі G20
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
136K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Сьогодні, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua