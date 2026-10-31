Вибори у США побили рекорд дострокового голосування: демократи попереду

До дня виборів залишається ще кілька днів – підсумкова кількість дострокових голосів може зрости

Найактивнішими серед дострокових виборців виявилися американці старшого віку, а в окремих штатах прихильники демократів мають значну перевагу

Понад 50 млн американців уже проголосували на проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. За даними Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди (Election Lab), кількість достроково поданих бюлетенів перевищила попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані університету.

Станом на 08:56 31 жовтня за східним часом США достроково проголосували 50,34 млн громадян. Це приблизно на 4,4 млн більше, ніж загальна кількість дострокових голосів на проміжних виборах 2022 року. Тоді показник становив 45,9 млн. До основного дня голосування на момент оприлюднення статистики залишалося ще три дні.

Окремо Лабораторія виборчих досліджень оприлюднила дані про партійну належність дострокових виборців. Статистика охоплює 27 штатів, у яких під час реєстрації виборців фіксують їхню партійну приналежність. Загалом у цій вибірці – 24,67 млн осіб.

Серед них:

Демократи – 10,7 млн (43,4%).

Республіканці – 7,8 млн (31,6%).

Виборці, не зареєстровані за однією з двох провідних партій, або представники інших політичних сил, – 6,16 млн (25%).

Різниця між частками зареєстрованих демократів і республіканців становить 11,8 відсоткового пункту.

Розподіл дострокових виборців у США за партійною реєстрацією. скрин: дані Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди

Важливо, що партійна реєстрація не дорівнює голосу за конкретного кандидата. Американські виборці можуть підтримати представника іншої політичної сили, ніж та, до якої належать за реєстрацією. Тому наведені відсотки не можна вважати результатами виборів або частками голосів, отриманих демократами й республіканцями.

Крім того, статистика охоплює лише штати, які оприлюднюють такі відомості. Республіканці традиційно частіше голосують безпосередньо в день виборів, тому остаточне співвідношення між прихильниками двох партій може змінитися.

Регіональні показники також відрізняються. Наприклад, у Пенсильванії демократи становлять 65% дострокових виборців із відомою партійною реєстрацією, а республіканці – 25%. У Флориді ситуація протилежна: прихильники Республіканської партії випереджають демократів приблизно на два відсоткові пункти.

Які вікові групи найчастіше голосують достроково

Лабораторія виборчих досліджень також оприлюднила розподіл виборців за віком. Ці відомості надійшли з 14 штатів і охоплюють понад 11,4 млн осіб. Найбільшу частку становлять американці віком понад 65 років – 44,9%. Ще 37% дострокових виборців належать до вікової групи від 41 до 65 років.

Молодші американці беруть участь у достроковому голосуванні значно рідше. На громадян віком від 26 до 40 років припадає 12,5%, а на молодь від 18 до 25 років – лише 5,7%.

Віковий розподіл американців, які проголосували достроково. скрин: дані Лабораторії виборчих досліджень Університету Флориди

Ці показники характеризують лише штати, які оприлюднюють вікову статистику. Вони не дають підстав стверджувати, що аналогічне співвідношення спостерігається серед усіх американських виборців.

Про зростання активності також свідчать дані з окремих штатів, де відбуваються конкурентні вибори до Сенату. За аналізом Associated Press, станом на 28 жовтня у Техасі достроково проголосували понад 6,3 млн осіб – на 50% більше, ніж на аналогічному етапі проміжних виборів 2022 року. У Південній Кароліні приріст становив 83%, у Мені – 44%, у Канзасі – 34%, у Мічигані – 32%. Associated Press зазначає, що активність зросла в кількох штатах, які можуть відіграти важливу роль у боротьбі за контроль над Сенатом.

Що показують опитування перед виборами

Перевагу демократів фіксують і загальнонаціональні соціологічні дослідження. За середніми показниками RealClearPolling за період з 8 до 29 жовтня, Демократичну партію підтримують 51,5% опитаних, Республіканську – 43,1%. Різниця становить 8,4 відсоткового пункту. Дані RealClearPolling.

Подібну тенденцію зафіксувало опитування Reuters/Ipsos, проведене 22–26 жовтня. Серед імовірних учасників виборів 53% заявили, що підтримали б кандидата від демократів, а 44% – представника республіканців.

Дослідження також показало рівень схвалення роботи президента Дональда Трампа. Його діяльність позитивно оцінюють 32% американців. Економічну політику президента підтримують 25% опитаних, а його дії щодо вартості життя – 20%. Результати дослідження оприлюднила компанія Ipsos.



На тлі цих показників аналітичний центр Cook Political Report 30 жовтня переглянув оцінки 12 виборчих округів Палати представників на користь демократів. За оцінкою аналітиків, партія може отримати від 12 до 25 додаткових місць. У такому разі демократи матимуть змогу повернути контроль над нижньою палатою Конгресу. Для більшості необхідно здобути щонайменше 218 із 435 місць.



У Сенаті республіканці нині контролюють 53 зі 100 місць. Демократи та двоє незалежних сенаторів, які голосують разом із ними, мають 47 місць. Щоб отримати більшість, демократам необхідно збільшити своє представництво щонайменше на чотири місця. У разі рівного розподілу голосів вирішальним буде голос віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Отже, результати 3 листопада визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу, чи демократи отримають можливість посилити парламентський нагляд за адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про проблеми американських соціологів із прогнозуванням результатів виборів до Конгресу. Після кількох праймеріз, під час яких фактичні результати суттєво відрізнялися від опитувань, експерти звернули увагу на труднощі з визначенням майбутньої явки та точністю моделей.