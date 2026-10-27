Росія вирішила ховати датацентри під землю через атаки України

Датацентр російської компанії «Яндекс», який зазнав пошкоджень під час атаки безпілотників

РФ готує багаторівневий захист цифрової інфраструктури

Міністерство цифрового розвитку Росії затвердило рекомендації із захисту центрів обробки даних від атак безпілотників. Для стратегічно важливих об'єктів пропонують підземне розміщення, посилення конструкцій та системи радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times, яке цитує матеріал російського видання «Коммерсант».

Згідно з документом, російська влада планує запровадити комплексну систему захисту датацентрів – від фізичного укріплення будівель до резервного зберігання даних і координації з силовими структурами. Рекомендації поширюються на об'єкти незалежно від форми власності та оператора.

Для найважливіших центрів обробки даних розглядають можливість будівництва під землею або в захищених спорудах. Також пропонують зменшувати помітність об'єктів із повітря, встановлювати антидронові загородження та використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Окрему увагу приділяють стійкості інженерної інфраструктури. Конструкції мають захищати серверні приміщення, системи охолодження та електропостачання від ударної хвилі й уламків. Для критично важливих сервісів передбачають резервування даних, щоб зменшити ризик тривалих перебоїв у роботі цифрових платформ.

Рекомендації також передбачають взаємодію операторів датацентрів із міністерством оборони Росії, Росгвардією, Міністерством надзвичайних ситуацій та екстреними службами.

Які датацентри Росія вважає найважливішими

У документі центри обробки даних поділили на три категорії залежно від їхнього значення для держави та економіки:

К1 – стратегічні об'єкти, пошкодження яких може порушити виконання ключових державних функцій.

К2 – центри регіонального або галузевого значення, від яких залежить робота важливих економічних і соціальних систем.

К3 – корпоративні датацентри, пошкодження яких завдасть значних збитків окремим компаніям, але не спричинить масштабних наслідків для держави.

Для кожної категорії передбачені окремі критерії захищеності. Зокрема, вони стосуються способу розміщення об'єкта, фізичного укріплення та резервування цифрової інфраструктури.

Водночас реалізація нових заходів може збільшити витрати операторів. Представники російського IT-ринку прогнозують, що додаткові витрати на захист датацентрів можуть призвести до зростання тарифів провайдерів приблизно на 10%.

Що передувало новим заходам

У жовтні російські датацентри зазнали серії атак безпілотників. Зокрема, пошкоджень зазнали об'єкти компанії «Яндекс» у Рязанській, Калузькій та Володимирській областях. Наслідки ударів позначилися на роботі хмарних сервісів та інших цифрових платформ.

фото: соцмережі

Як раніше писав «Главком», після пошкодження датацентру «Яндексу» в Росії виникли масштабні перебої в роботі сайтів, банківських систем та онлайн-сервісів. Користувачі скаржилися на проблеми з платежами, замовленням їжі та іншими цифровими послугами.

Згодом російська влада почала шукати способи посилити захист таких об'єктів. Міністерство цифрового розвитку Росії залучило до обговорення питання оборони датацентрів військове відомство. Серед пропозицій також з'явилася ідея створити резервний «датацентр судного дня», який міг би відновлювати роботу інтернет-сервісів у разі масштабних збоїв.

Нагадаємо, 12 жовтня «Главком» повідомляв, що Росія залучає міністерство оборони до захисту датацентрів після серії атак безпілотників. Тоді російська влада вже обговорювала посилення безпеки цифрової інфраструктури.