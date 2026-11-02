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Європа ввела нову плату за посилки: що зміниться для українців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Європа ввела нову плату за посилки: що зміниться для українців
Додаткові витрати можуть відчути покупці та українські продавці, які працюють із європейським ринком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Новий платіж доповнив липневе мито у €3

З 1 листопада 2026 року Європейський союз запровадив додатковий збір за митну обробку товарів, які надходять до країн блоку з-за його меж. Платіж становить €2 за товарну позицію та стягується додатково до раніше запровадженого мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

За що Європа стягуватиме додаткові €2

Новий збір має компенсувати витрати митних органів на оформлення міжнародних відправлень, перевірку документів, аналіз ризиків і контроль товарів. Його запровадили на тлі стрімкого збільшення кількості недорогих покупок через міжнародні онлайн-платформи, зокрема Temu, Shein та AliExpress.

Платіж діятиме в усіх 27 країнах Євросоюзу. Його сплачуватимуть торговельні платформи, продавці або перевізники, відповідальні за митне оформлення. З отриманих коштів 75% надійде до бюджету ЄС, ще 25% залишиться у країнах-членах.

Важлива деталь: €2 нараховуватимуть за кожну товарну позицію в декларації, а не просто за фізичну коробку. Наприклад, якщо в посилці є кілька однакових товарів однієї категорії, збір становитиме €2. Якщо товари належать до двох різних категорій, платіж зросте до €4.

Новий збір не замінює митного платежу, який Євросоюз запровадив 1 липня 2026 року. Тоді почало діяти тимчасове мито у €3 за кожну товарну позицію у відправленнях вартістю до €150.

Для відповідних товарів вартістю до €150 два платежі разом становитимуть €5 за товарну позицію. Для дорожчих відправлень діятиме новий збір у €2, але липневе мито на них не поширюється.

Як нові правила торкнуться України

Зміни стосуються не лише китайських маркетплейсів. Під дію збору потрапляють комерційні відправлення з будь-якої країни за межами ЄС, зокрема з України, якщо товари продають онлайн і доставляють європейським покупцям.

Для українських підприємців, які торгують через Etsy, Amazon, eBay та інші міжнародні платформи, це означає додаткові витрати під час експорту продукції до Євросоюзу. Раніше «Главком» розповідав про митну реформу ЄС та нові обов'язки міжнародних маркетплейсів.

Водночас українцям, які замовляють товари з іноземних інтернет-магазинів із доставкою безпосередньо в Україну, новий європейський збір не загрожує. Він стосується імпорту на територію Євросоюзу, а не всіх міжнародних відправлень.

Не поширюється збір і на звичайні подарунки, які одна фізична особа надсилає іншій. Для таких відправлень діють окремі митні правила.

Формально новий платіж покладається на учасників комерційного ланцюга, а не безпосередньо на покупця. Однак продавці та маркетплейси можуть врахувати додаткові витрати у вартості товарів або доставки. Європейські споживчі організації вже висловлюють занепокоєння, що платформи можуть перекласти нові витрати на кінцевих покупців.

Чому ЄС посилює контроль за посилками

Європейські країни намагаються стримати потік дешевих товарів, які надходять через міжнародну електронну торгівлю. За інформацією Європейської комісії, після запровадження липневого мита у €3 кількість дрібних посилок, які надходили до ЄС, із липня по вересень скоротилася на 60%.

Попри це, масштаби імпорту залишаються значними: щодня на європейський ринок надходить близько п'яти мільйонів посилок. У 2024 році 91% таких відправлень припадало на Китай.

У Брюсселі вважають, що попередня система створювала нерівні умови для європейського бізнесу, який конкурує з дешевою імпортною продукцією. Додатковим аргументом для посилення контролю стала проблема небезпечних товарів, які продають через міжнародні торговельні майданчики.

Нагадаємо, 3 вересня Рада Європейського союзу остаточно затвердила масштабну реформу митного законодавства. Вона передбачає посилення відповідальності онлайн-платформ за митне оформлення товарів і сплату належних платежів, а також створення єдиного цифрового митного датахабу, який має запрацювати у 2028 році.

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Теги: пошта правила Європейський Союз інтернет Європа Китай ринок

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