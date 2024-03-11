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Британці можуть передати Україні раніше призначені для утилізації авто

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Британці можуть передати Україні раніше призначені для утилізації авто
фото з відкритих джерел

Пожертвувані автомобілі будуть передані українській владі на постійній основі для гуманітарних та медичних потреб

Транспортні засоби з Великої Британії, що підпадають під дію лондонських правил зони наднизьких викидів, можуть передати на підтримку Україні, а не утилізовувати. Про це заявив мер Лондона Садік Хан, пише The Guardian.

Британці зможуть пожертвувати транспортні засоби в обмін на таку ж грантову виплату, що доступна водіям, котрі здають авто на металобрухт або модернізують їх – до 2000 фунтів стерлінгів ($2570).

Пожертвувані автомобілі будуть передані українській владі на постійній основі для гуманітарних та медичних потреб.

Зазначається, що Transport for London співпрацював із зареєстрованою у Великій Британії благодійною організацією British-Ukrainian Aid, щоб дозволити цю схему за підтримки посольства України.

Із 15 березня благодійна організація сприятиме передачі транспортних засобів в Україну та надаватиме лондонцям відповідну документацію для отримання допомоги на утилізацію.

Лондонська служба швидкої допомоги планує долучитися до цих зусиль, передавши Україні 50 списаних автомобілів.

Раніше мер Лондона Садік Хан запропонував британському уряду конфіскувати будинки росіян, щоб профінансувати будівництво 4 тис. нових будинків для українців, які переїхали до Лондона, рятуючись від війни.

Теги: Велика Британія Лондон

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