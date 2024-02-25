Мер Лондона закликав конфіскувати нерухомість «друзів Путіна»

Вартість нерухомості росіян, причетних до корупції, у Лондоні в 2022 році оцінювалася у $1,4 млрд

Мер Лондона Садік Хан запропонував британському уряду конфіскувати будинки росіян, щоб профінансувати будівництво 4 тис. нових будинків для українців, які переїхали до Лондона, рятуючись від війни. Про це пише LBC.

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«Я закликав уряд накласти арешт на майно, яке належить союзникам Путіна, а також створити ефективний реєстр бенефіціарних власників закордонного майна», – сказав мер столиці Великої Британії.

За його словами, вартість нерухомості росіян, причетних до корупції, у Лондоні 2022 року оцінювалася міжнародною неурядовою організацією Transparency International у 1,1 мільярда фунтів ($1,4 млрд). На ці гроші можна було б збудувати понад 4 тис. будинків для біженців з України.

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«Міністри повинні терміново вжити заходів щодо конфіскації майна, яке було куплено друзями Путіна, щоб ми могли використати доходи від цього на користь тих, хто цього потребує», – додав Садік Хан.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про введення понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Як повідомлялося, у другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія оголосила, що протягом року витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $310 млн) на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України.