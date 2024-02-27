Скільки в Росії підсанкційних осіб та компаній: оприлюднено нові дані

Низка країн світу продовжують вводити нищівні обмежувальні заходи щодо країни-агресора

Кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на дані системи Х-Compliance.

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Вказується, що на даний момент кількість фізичних осіб і компаній з Росії, що перебувають під санкціями, становить 6063. Для порівняння, на 20 лютого 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, їх було близько 1000, а наприкінці 2023 року – вже 5444.

«За період з початку 2024 року США та їхні союзники вжили вже 1019 санкційних заходів щодо російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі в короткий відрізок з 22-го по 25 лютого – 964. Зокрема, до американських списків потрапили 488 росіянів, що є рекордним показником за один день, у канадські – 161, європейські – 151, австралійські – 86», – зазначають російські ЗМІ.

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Країни Заходу стали активніше вводити санкції проти компаній із третіх країн, які підозрюють у тому, що вони допомагають Росії обходити обмеження. За статистикою системи X-Compliance, «всього щодо зарубіжних компаній за програмами, пов'язаними з антиросійськими заходами, за період з 2022 по 2024 рік США, ЄС і Велика Британія ввели 483 санкції». Найчастіше вони стосувалися компаній з Кіпру, Китаю, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Євросоюз, який у 2021 році не вводив подібні обмеження проти компаній з третіх країн, у 2022 році ввів вторинні санкції щодо восьми компаній, у 2023 році – 21-ти, а з початку 2024 року – проти 16-ти.

В рамках останнього, 13-го за рахунком, пакету антиросійських санкцій ЄС під обмеження потрапили компанії з таких юрисдикцій, як Білорусь, Китай, Індія, Туреччина, Казахстан, Сербія, Таїланд.

Адміністрація Джо Байдена оголосила про запровадження нових торгових обмежень щодо 93 юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, Китаї, Туреччині, Киргизстані, Індії, Південній Кореї та ОАЕ. Того ж дня, 23 лютого, Рада Євросоюзу запровадила 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичні особи.

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До слова, попередження Сполучених Штатів щодо санкцій проти фінансових установ суттєво змінило фінансові потоки між Росією та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан. Такі фіноперації уповільнилися. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє Reuters.

Наагадаємо, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт.